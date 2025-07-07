Оккупанты атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые: в ВСУ сделали заявление

Утром в понедельник, 7 июля, страна-агрессор Россия нанесла воздушные удары по Харькову и Запорожью. В обоих городах атакованы здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки, четыре человека пострадали.

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Повреждена и другая гражданская инфраструктура на прилегающей территории. Об этом официально сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

В частности, в результате атаки по Харькову произошло попадание вражеских дронов в здание областного ТЦК и СП, а также прилегающую территорию. Тогда как в Запорожье – прилет вблизи областного ТЦК и СП.

Предварительно, среди военнослужащих Запорожского ОТЦК есть один раненый, а в Харьковском ОТЦК ранены три человека.

"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – отметили военные.

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