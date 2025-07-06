В Кременчуге вражеские БПЛА попали в здание ТЦК и жилой дом рядом: все детали

Утром в воскресенье, 6 июля, Россия атаковала ударными дронами Кеменчуке на Полтавщине. Было поражено здание территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и жилой дом рядом, где возник пожар.

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О российской атаке сообщил в. и. о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ подтвердили попадание.

"На месте события работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы относительно пострадавших или погибших не поступало", – сообщил чиновник в 10:08.

По официальным данным Сухопутных войск ВСУ, около 09:35 воскресенья, 6 июля, агрессор нанес удар дронами по городу Кременчуг.

В результате атаки произошли попадания вражеских целей в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

"Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – отметили военные.

В то же время местные паблики написали, что после атаки в Кременчуге виднелся столб дыма.

Жители города сообщили, что пережили атаку. Некоторые отметили, что им повезло: в некоторых зданиях рядом с местом взрыва только посыпалась штукатурка с потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 июня из-за масштабной воздушной атаки РФ в Кременчуге пострадали объекты энергетики и жилые кварталы. Враг осуществил массированный комбинированный обстрел, запустив как дроны, так и ракеты.

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