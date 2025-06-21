Повреждены жилые дома и авто: мэр Кременчуга рассказал о ночных ударах РФ по городу. Фото

Из-за масштабной воздушной атаки противника по Кременчугу ночью 21 июня пострадали объекты энергетики и жилые кварталы города. Враг совершил массированный комбинированный обстрел, запустив как дроны, так и ракеты.

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Один человек получил ранения. Мэр Виталий Малецкий на своей странице в Facebook проинформировал, что среди поврежденного – частные и многоквартирные дома.

"Выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан", – написал чиновник.

Лицам, имущество которых пострадало, он рассказал об алгоритме действий:

– звоните на единую городскую горячую линию по номеру 15-63;

– сообщите о характере и месте повреждений;

– с вами свяжутся представители специальной городской комиссии и зафиксируют все повреждения для дальнейшего решения вопросов о помощи и возмещении.

Во время обстрела Кременчуга задело, помимо прочего, стадион "Кремень-Арена", о чем сообщила администрация. По их данным, от взрывной волны повреждены входные двери и навесной потолок.

С поля и территории стадиона работники МФК "Кремень" собирали обломки ракеты; тренировки временно отменили из соображений безопасности.

Изданию "Суспільне" жители Кременчугского района рассказали, что обстрел был длительным и многих очень напугал.

"Был сначала очень свист в квартире как свет включили. Потом выключили. И потом как бахнуло – начали сыпаться окна... Просидели все время в коридоре. Страшно было, очень страшно, потому что летели без конца, гудели "Шахеды" над домом", – вспомнила Мария Яненко, жительница одного из поврежденных домов.

Еще одна жительница Ирина назвала то, что происходило ночью, ужасом.

"И "Шахеды", и ракеты – все летело. Люди бежали и не знали куда: прятались в подвалы, убегали на машинах. Мы не могли выбежать, с детьми сидели в подвале...

Я не знаю, ощущение такое, что нас убивают. Это не террористы, это просто убийцы. У нас повыбивало окна, стекла до сих пор лежат на улице", – поделилась эмоциями Ирина.

Наталья Дементьева призналась, что спала, пока не начались взрывы.

"Я проснулась и очень испугалась. К балкону я не подходила, сидела в коридоре. Где-то в четыре утра слышала еще взрывы где-то далеко – раз шесть. В квартире сыпались стекла, балконные двери заклинило. Очень волновалась и боялась даже выйти", – сообщила женщина.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на субботу российские войска сначала массированно атаковали Кременчуг "Шахедами", а затем – различными типами ракет.

– В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах критической инфраструктуры. Ранен один человек (он в состоянии средней тяжести).

– На территории города и района после вражеской атаки разбросаны опасные суббоеприпасы, а также обломки со шрапнелью.

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