РФ ударила по Кременчугу 'Шахедами' и ракетами: раздалась серия взрывов

В ночь на субботу, 21 июня, российские войска устроили новую комбинированную атаку на Кременчуг в Полтавской области. На город сначала массированно летели "Шахеды", а затем – различные типы ракет.

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Об угрозе для Кременчуга информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В местных пабликах писали о серии мощных взрывов.

Россияне направили на город десятки "Шахедов", которые подлетали группами. Затем на Кременчуг летело несколько крылатых ракет, а вслед за ними – два "Кинжала".

"Взрывы прогремели в пределах Кременчугского район. Было применено: 2х аэробаллистические ракеты комплекса Кинжал; по меньшей мере 2х крылатые ракеты Р-500/"Калибр", – отмечает monitor.

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