Россия устроила комбинированную атаку на Кременчуг: прозвучала серия взрывов

В ночь на воскресенье, 15 июня, российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Кременчуг в Полтавской области. На город сначала летели "Шахеды", а затем и разные типы ракет.

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Об угрозе для Кременчуга информировали Воздушные силы ВСУ. Корреспондент OBOZ.UA сообщает о серии мощных взрывов.

"Кременчуг под комбинированной атакой крылатых и аэробаллистических ракет", – информировали мониторинговые каналы.

По предварительным данным, РФ применила по Кременчугу десятки "Шахедов", крылатые ракеты типа "Калибр", аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер-М".

В Полтавской ОВА информировали о работе ПВО и призвали до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня российские войска атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе вследствие российских ударов повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе. Пострадали три человека.

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