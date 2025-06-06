На Полтавщине в результате вражеской атаки произошли пожары: пострадали три человека. Фото

В ночь на 6 июня российские войска атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе в результате российских ударов повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе.

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Пострадали три человека. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По словам чиновника, Кременчугский район ночью оказался под массированной атакой. Известно о повреждении админзданий и складов нескольких предприятий. Пострадала также кофейня.

"Пожары, которые возникли из-за атаки, пока ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом", – отметил Когут.

По состоянию на 8 часов утра было известно о по меньшей мере трех пострадавших.

"Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил начальник Полтавской ОВА.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия осуществила массированную атаку по всей Украине после спецоперации "Паутина". Враг задействовал сотни "шахедов", баллистику, крылатые ракеты.

Так, в Тернополе есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Часть города обесточена.

Также оккупанты атаковали Луцк дронами и ракетами: известно о пострадавших в результате российской атаки.

А в Киеве последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах города, в частности повреждены пути метро между Дарницей и Левобережной. Погибли четыре человека и по меньшей мере 20 пострадали.

Есть последствия российских ударов и в других регионах нашего государства.

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