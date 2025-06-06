Сотни 'шахедов', баллистика, крылатые ракеты: Россия осуществила массированную атаку по всей Украине после спецоперации 'Паутина'. Все подробности

В ночь на пятницу, 6 июня, российские стратегические бомбардировщики ТУ-95мс запустили ракеты по территории Украины. Также были зафиксированы пуски крылатых ракет с морских носителей из акватории Черного моря. В дополнение было запущено сотни ударных дронов.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Сейчас массированная атака продолжается.

Удары баллистикой и "Шахедами" были нацелены на большинство областей Украины. Большинство взрывов прозвучало в столице.

Воздушные силы ВС Украины сообщили о движении ударных БПЛА типа "Шахед" еще около 20:00 четверга, 5 июня. Группы российских дронов-камикадзе заходили с разных направлений через Запорожскую, Луганскую, Сумскую, Херсонскую области, акваторию Черного моря и направлялись вглубь страны.

В полночь зафиксировали первую ракету на Николаевщине. Однако к 01:00 тревога прозвучала уже по всей территории Украины. Тогда Киевская городская военная администрация сообщила о первых взрывах - в столице работала ПВО.

В 01:45 уже четыре борта Ту-95МС противника находились в пределах западного региона РФ (Саранская, Пензенская области). Они летели юго-восточным курсом в направлении Саратовской и Астраханской областей.

По состоянию на 02:00, падение обломков зафиксировали в трех районах столицы: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, произошли пожары. В Дарницком районе повреждена многоэтажка с возгоранием на верхних этажах. На левом берегу частично исчезала электроэнергия.

Как отмечают власти города, Киев оказался под очередным обстрелом БпЛА и баллистики, однако спасатели уже ликвидируют последствия "сразу на нескольких локациях города". По словам городского головы Виталия Кличко, сейчас трое пострадавших в столице, двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

В Соломенском районе города зафиксировано возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, там проводятся работы по спасению людей. Три человека спасены из квартиры на 11 этаже, дальнейшая работы продолжаются.

Также пожар возник в металлическом ангаре, на площади около 500 кв. м.

В Голосеевском районе зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Площадь пожара сейчас уточняется, работы продолжаются.

По данным на 3:04 ночи, группы вражеских ударных БпЛА находятся в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, несколько - заходит в Тернопольскую с востока.

Также зафиксированы пуски новых крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, после исторической операции "Паутина" по уничтожению российских самолетов на их аэродромах FPV-дромами СБУ кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал Украине "ответом". В частности, 4 июня глава РФ разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Последний передал, что Путин заявил ему - и очень решительно, - что Москве придется ответить на украинскую атаку.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Путину якобы в режиме онлайн сообщали оперативную информацию о последствиях "Паутины". В то же время представитель Кремля уклонился от прямого ответа на вопрос, какими будут дальнейшие действия РФ.

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