"Ускоряем производство": Зеленский провел Ставку по итогам испытаний перехватчиков реактивных "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заседания говорили, в частности, о новых средствах противодействия реактивным дронам-камикадзе противника.

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"Среди ключевых вопросов – результаты испытаний перехватчиков против российских реактивных "Шахедов", – заявил глава государства на своем Telegram-канале.

Участники Ставки заслушали доклады о процентах сбиваемости и опыте команд, занимающихся обезвреживанием российских реактивных БпЛА.

"Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения и по развертыванию производства в Украине реактивных двигателей различных типов", – сообщил президент.

Кроме того, представители ГУР МО подробно проинформировали о российских технологических планах на 2027 год, а именно о средствах, на которые рассчитывает агрессор, производственных возможностях и схемах поставок компонентов в Россию.

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Украина будет корректировать свои меры противодействия, ориентируясь на будущие угрозы. "Приоритетное задание для МИД Украины и всей нашей дипломатии – новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, которые россияне используют для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистики", – отметил Зеленский.

Также приняты дополнительные решения по защите и обеспечению бесперебойной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи.

"Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность правительственных чиновников и руководителей спецслужб", – сообщил глава государства.

Как писал OBOZ.UA:

– За лето Россия в восемь раз увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине (с 350 в июне до 2800 в августе). Дополнительную сложность для украинской ПВО представляет высокая скорость, ведь такие беспилотники могут разгоняться до 600 км/ч.

– Российский реактивный беспилотник типа "Шахед" может быть оснащен двигателем стоимостью от 30 до 70 тысяч долларов. Это лишь один из компонентов БпЛА – он также содержит другие дорогостоящие и высокотехнологичные элементы.

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