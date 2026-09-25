"Противодействие должно быть дешёвым": Игнат рассказал, сколько стоит двигатель российского реактивного БПЛА

Российский реактивный беспилотник может быть оснащен двигателем стоимостью от 30 до 70 тысяч долларов. При этом это лишь один из компонентов БПЛА — он также содержит другие дорогостоящие и высокотехнологичные элементы.

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Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телевидения. Его слова цитирует "Укринформ".

"Один двигатель (российского БПЛА – ред.) стоит примерно от 30 до 70 тысяч долларов", – отметил он.

Игнат подчеркнул, что средства противодействия таким целям должны быть рациональными, недорогими и эффективными. Ведь реактивный БПЛА, помимо двигателя, имеет и другие дорогостоящие и высокотехнологичные компоненты.

По словам пресс-секретаря, украинская военная промышленность работает над созданием таких средств перехвата. В то же время руководство государства принимает меры для ускорения работ и привлечения к ним различных производителей, в том числе иностранных.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за лето Россия в восемь раз увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине – с 350 в июне до 2800 в августе. Дополнительную сложность для украинской ПВО представляет высокая скорость некоторых из них — такие беспилотники могут разгоняться до 600 км/ч.

В настоящее время РФ использует два основных типа реактивных ударных дронов — "Герань" и "Бандероль". Последняя модель "Герани" способна развивать скорость до 600 км/ч, имеет боевую часть массой до 90 кг и может преодолевать около 1000 км. Скорость дрона "Бандероль" достигает 595 км/ч, он может нести до 114 кг взрывчатки и преодолевать до 480 км.

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