В Тернополе есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты: часть города без электроэнергии

В ночь на 6 июня во время комбинированной атаки Россия нанесла удар по Тернополю. В городе поражены промышленные и инфраструктурные объекты, часть микрорайонов осталась без электроэнергии.

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Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

По его словам, в результате вражеской атаки в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

"На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электроэнергии", – сообщил мэр.

Он добавил, что давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством, возможно отсутствие напора на верхних этажах многоэтажек.

"Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", – заверил Надал

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину ночью 25 мая Россия нанесла ракетный удар по Тернополю. Попадание произошло в промзоне, в результате чего повреждено здание предприятия, где также вспыхнул пожар.

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