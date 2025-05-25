Россия нанесла ракетный удар по Тернополю: повреждено здание предприятия, вспыхнул пожар

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки на Украину ночью 25 мая нанесла ракетный удар по городу Тернополь. Попадание произошло в промзоне, в результате чего повреждено здание предприятия, где также вспыхнул пожар.

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Предварительно, враг направил на облцентр "Калибр". Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

"Сегодня в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно, крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием", - написал он в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала. На месте поражения продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий атаки.

Также были повреждены окна в домах на прилегающей территории. Данные по последствиям вражеского воздушного нападения уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 25 мая, Россия вторые сутки подряд устроила комбинированную атаку на Украину: осуществила пуски ракет и дронов-камикадзе. Из-за ударов БЛПА пострадали люди в Харькове и Николаеве, погибли мирные жители на Киевщине.

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