Войска РФ атаковали Харьков 'Шахедами': есть попадания, среди раненых – ребенок

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские захватчики направили на Харьков "Шахеды". В городе прогремела серия взрывов, есть попадания, в результате которых пострадали три человека, среди которых ребенок.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Прилеты зафиксированы в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание, там обошлось без пострадавших и без возгорания.

Также повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Один ребенок получил ранения осколками стекла, ему оказывается медицинская помощь. Вскоре количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до трех человек.

На местах попаданий работают экстренные службы.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 22 мая, ударили по Харькову ракетой. Вследствие очередного обстрела со стороны вражеской армии РФ есть разрушения жилых домов, пострадали люди.

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