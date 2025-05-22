Войска РФ ударили ракетой по Харькову: повреждены дома, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 22 мая, ударили по Харькову ракетой. Вследствие очередного ракетного обстрела со стороны вражеской армии РФ есть разрушения жилых домов.

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Кроме того, снова пострадали мирные люди. У двух местных жителей – острая реакция на стресс. Об этом сообщил на своем канале в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Сильный взрыв в городе прогремел около 1:30, под вражеским прицелом на этот раз оказался Холодногорский район.

"Повреждены восемь частных домов. У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается", – сказано в сообщении городского головы.

Напомним, что утром 6 мая Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по Харькову: после десятков взрывов в городе горели дома, авто, ресторан и десятки магазинов на рынке "Барабашово". Из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

Враг направил БПЛА по четырем районам областного центра – Шевченковскому, Киевскому, Холодногорскому и Индустриальному. Атака продолжалась более двух часов.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора России нанесла удар дроном " Молния" по одному из блокпостов на Харьковщине. В результате атаки пострадали двое полицейских и трое военных Национальной гвардии - они получили контузии.

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