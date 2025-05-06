Россия атаковала Харьков 'Шахедами': зафиксировано 17 попаданий, вспыхнули пожары, пострадали два человека

Страна-агрессор Россия под утро 6 мая осуществила атаку дронами-камикадзе по Харькову: после серии взрывов в городе вспыхнули дома, авто, ресторан и пожар на одном из крупнейших рынков. Предварительно, пострадали два человека.

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Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, враг направил "Шахеды" по нескольким районам областного центра.

"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Сейчас известно о двух пострадавших", – уточнил городской голова.

В частности, около 03:30 вторника под удар российского беспилотника попал центральный, плотно заселенный район города. В результате атаки загорелся частный дом. В дальнейшем ряд взрывов прогремел в Индустриальном районе, следующие – в Холодногорском, Шевченковском и Киевском.

"Массированная атака БПЛА продолжается, на Харьков еще идут "Шахеды". Будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", – известил Терехов.

По состоянию на 05:16 сообщалось о пожаре на месте одного из прилетов в Киевском районе. Там в течение часа, начиная с 04:20, прозвучали по меньшей мере четыре взрыва.

"Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника", – отметил мэр в 05:44.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате падения обломков "Шахеда" в Шевченковском районе Харькова вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв. м.

В Холодногорском районе по той же причине загорелся автомобиль, при этом попадание второго БПЛА в землю привело к повреждению жилого дома.

В Киевском районе в результате дронового удара загорелось здание ресторана, из-за удара в Индустриальном районе взрывной волной и обломками поврежден автомобиль, возникло возгорание.

Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшую пятницу, 2 мая, российские оккупационные войска устроили массированную атаку "Шахедами" на Харьков. Падение дронов, которые имели термобарические боевые части, зафиксировали в четырех районах города, из-за вражеского нападения пострадали более 50 человек.

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