'Денацифицировали' рынок? В сети показали последствия ударов РФ по 'Барабашово' в Харькове: фото и видео

Массированная российская атака ударными дронами по Харькову привела к масштабному пожару на территории торгового центра "Барабашово". Там полностью уничтожено 90 торговых объектов, еще около сотни – повреждены.

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Общая площадь возгорания составила 500 кв. м, арендаторы магазинчиков потеряли товар. О последствиях "денацификации" Россией одного из крупнейших рынков города рассказали в ГСЧС, областной прокуратуре, а также СМИ со ссылкой на представителей ТЦ.

"В Киевском районе – попадание по крупнейшему рынку в городе. Вспыхнул масштабный пожар, повреждены торговые павильоны", – заявили в прокуратуре, предварительно отмечая, что для ударов по Харькову враг применил более 15 БПЛА "Герань-2" (типа Shahed).

По словам городского головы Игоря Терехова, рынок "Барабашово" российский ударный беспилотник атаковал в 05:32 во вторник. Огонь охватил торговые площадки на площади 500 кв. м, дым от пожара был виден в разных районах Харькова.

"Летел "Шахед" и – взрыв. Остановился, вызвал пожарных. Начал им помогать тушить это все. Это хаотичные попадания для запугивания, убийства населения. Это просто террор", – сказал в комментарии изданию "Суспільне" харьковский волонтер Денис Залинский.

СМИ со ссылкой на пресс-службу ТЦ сообщили, что там полностью уничтожено около 90 торговых павильонов в одном из секторов, еще почти сотня – повреждена.

"Получается, это уже второе попадание по рынку за последние два месяца. Предыдущий был здесь недалеко. Начали восстанавливать магазины, демонтировать повреждения. И снова попадание – не территории новой площадки детского рынка. Здесь сосредоточены магазины детской одежды, игрушек и всего, что с этим связано. Выгорели пока полностью три блока, это около 90 магазинов", – пояснил вице-президент концерна "АВЭК и Ко" Александр Макаренко.

Еще примерно такое же количество объектов на рынке повреждено: там выбиты окна, роллеты, побиты и обгорели стены. Сейчас специалисты занимаются оценкой ущерба, в дальнейшем будут заниматься восстановлением поврежденных магазинов и переселением арендаторов.

Предприниматель Олег отметил, что пришел на "Барабашово", когда увидел столб дыма. Он сказал: "тут как только все пропахнет дымом, этот товар уже может быть неликвидным абсолютно. Вот и все. Стеклом там еще посекло где-то".

"Нам позвонила охрана, предупредили: "Кажется, вы горите". У нас там хорошие люди, просто, знакомые. Сказали, что стоит поторопиться. Мы старались как можно раньше приехать, посмотреть. Чтобы, если вдруг горим, что-то вынести, самое дорогое. Но нам повезло", – рассказал предприниматель Даниил.

В настоящее время на месте атаки и пожара на территории рынка принимаются принимались меры для безопасности.

Напомним, что Харьков оказался под массированной дроновой атакой РФ под утро 6 мая: было зафиксировано 20 ударов в Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Индустриальном районах города, вспыхнул ряд пожаров и пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 мая российская террористическая армия так же осуществила массированную атаку "Шахедами" по Харькову, в результате чего в разных районах города возникли пожары. Тогда враг тоже применил не менее 15 дронов-камикадзе.

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