Россия атаковала с помощью дрона мобильное отделение "Укрпочты" в Сумской области: сотрудники получили тяжелые ранения. Фото

Российские войска атаковали с помощью дрона передвижное отделение "Укрпочты" в Сумской области. В результате удара двое сотрудников получили тяжелые ранения.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram. Он отметил, что такие отделения доставляют украинцам необходимое.

"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения "Укрпочты", которые доставляют украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака с помощью дрона была совершена в Сумской области", — написал Смилянский.

Главные истории дня

Врачи дают осторожно оптимистичный прогноз относительно состояния двух пострадавших. Всю ночь медики в Сумах и Тростянце боролись за их жизни.

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" — добавил генеральный директор "Укрпочты".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 августа российский дрон поразил магистральный автомобиль "Укрпочты" вблизи Краматорска в Донецкой области. В результате атаки автомобиль полностью сгорел, а вместе с ним были уничтожены около 500 посылок.

OBOZ.UA также сообщал, что "Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности, которая будет выявлять опасные и запрещенные предметы еще на территории Украины. Новая служба должна помочь предотвратить задержки международных отправлений за рубежом и сократить время их доставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!