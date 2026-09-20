Россия атаковала с помощью дрона мобильное отделение "Укрпочты" в Сумской области: сотрудники получили тяжелые ранения. Фото
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Российские войска атаковали с помощью дрона передвижное отделение "Укрпочты" в Сумской области. В результате удара двое сотрудников получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram. Он отметил, что такие отделения доставляют украинцам необходимое.
"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения "Укрпочты", которые доставляют украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака с помощью дрона была совершена в Сумской области", — написал Смилянский.
Врачи дают осторожно оптимистичный прогноз относительно состояния двух пострадавших. Всю ночь медики в Сумах и Тростянце боролись за их жизни.
"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" — добавил генеральный директор "Укрпочты".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 августа российский дрон поразил магистральный автомобиль "Укрпочты" вблизи Краматорска в Донецкой области. В результате атаки автомобиль полностью сгорел, а вместе с ним были уничтожены около 500 посылок.
OBOZ.UA также сообщал, что "Укрпочта" создала собственную службу авиабезопасности, которая будет выявлять опасные и запрещенные предметы еще на территории Украины. Новая служба должна помочь предотвратить задержки международных отправлений за рубежом и сократить время их доставки.
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