Сгорело дотла: войска РФ обстреляли автомобиль "Укрпочты" под Краматорском. Видео

В субботу, 29 августа, российский дрон поразил магистральный автомобиль "Укрпочты", который двигался вблизи Краматорска в Донецкой области. Водитель Сергей выжил, получил акубаротравму и уже находится в безопасности.

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В то же время почтовый оператор готовится компенсировать клиентам убытки за уничтоженные посылки. Об атаке сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

После попадания автомобиль полностью сгорел. В нём находилось около 500 посылок, которые в результате пожара были уничтожены.

Водитель автомобиля Сергей остался жив. Он получил акубаротравму, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Главное, что водитель Сергей жив и уже в безопасности. Он получил аквабаротравму, и ему оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Смилянский.

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В компании заявили, что клиенты, чьи отправления были уничтожены в результате атаки, получат компенсацию.

"Что касается уничтоженных посылок – их около 500. Укрпочта, безусловно, компенсирует их стоимость клиентам", – подчеркнул Смилянский.

Несмотря на российские атаки, почтовый оператор продолжает работать в Донецкой области и доставлять отправления жителям прифронтового региона.

Недавно, 18 августа, российские террористы нанесли четыре авиаудара по Краматорску в Донецкой области, применив ФАБы. В результате атаки пострадали три человека, среди них — 11-летний мальчик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия атаковала баражирующим боеприпасом "Бандероль" сортировочное депо "Укрпочты" и точку базирования передвижных отделений в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки также погибли две сотрудницы.

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