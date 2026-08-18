18 августа российские террористы нанесли четыре авиаудара по Краматорску в Донецкой области, применив ФАБы. В результате атаки пострадали три человека, среди них 11-летний мальчик.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. По факту очередного российского удара по гражданской инфраструктуре правоохранители начали досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Российская авиабомба попала в многоэтажный дом

По данным прокуратуры, российские оккупанты атаковали город авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК. Один из боеприпасов попал в многоквартирный жилой дом.

В результате очередной бомбардировки Краматорска ранения по месту жительства получили мужчина и женщина в возрасте 71 и 84 лет, а также 11-летний мальчик. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны, ссадины и контузии.

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Кроме того, россияне авиаударом повредили четыре многоквартирных дома и три легковых автомобиля.

Отметим, что "ФАБ-250" с модулем УМПК — это советская фугасная авиабомба весом 250 килограммов, которую российские оккупанты оснастили навесным универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), превратив в управляемый планирующий боеприпас.

Она опасна тем, что благодаря крыльям и спутниковому наведению российские самолеты сбрасывают такие боеприпасы в десятках километров от линии фронта или границы, оставаясь вне зоны досягаемости многих средств ПВО ближнего действия, тогда как сама бомба несет около 100 кг взрывчатки и наносит сокрушительные разрушения.

Начато уголовное расследование

Краматорская окружная прокуратура под процессуальным руководством начала досудебное расследование по факту военного преступления — по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители документируют последствия российской атаки и собирают доказательства для установления всех обстоятельств очередного удара по гражданскому населению.

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