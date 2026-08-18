Ему навсегда будет 19: Россия ударом по Краматорску убила работника "Новой почты". Фото

В Краматорске Донецкой области российская оккупационная армия убила сотрудника "Новой почты" Никиту Шелестова. Враг нанес целенаправленный удар по почтовому отделению.

Видео дня

Жизнь парня оборвалась 16 августа. Об этом сообщает издание Kramatorsk Post.

Трагические последствия обстрела

Во время российского удара по "Новой почте" 19-летний Никита находился на рабочем месте в грузовом отделении. Коллеги и близкие вспоминают его как доброго, порядочного и ответственного человека.

Его близкая подруга рассказала, каким был парень и как узнала о его гибели. Она вспоминает Никиту как человека, который всегда был рядом в сложные моменты и никогда не оставил бы близкого человека в беде.

"Я знала Никиту, мы были лучшими друзьями. Я узнала о его смерти в новостях по прилету. Он был очень хороший человек. Мы его очень ценили и очень любили. Мне очень жаль его. До сих пор не верится, что его больше с нами нет… Вечная память ему", – рассказала девушка.

Главные истории дня

Что известно об атаке

Руководство "Новой почты" подтвердило гибель своего сотрудника в Краматорске. Также в компании сообщили, что еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке.

Напомним, российские войска нанесли удар по грузовому отделению "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. В момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не погиб и не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска обстреляли здание "ПриватБанка" в Днепропетровской области. Вследствие атаки погибли двое сотрудников региональной инкассации в Днепре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!