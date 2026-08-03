Россия нанесла удар по отделению «Новой почты» в Прилуках: что известно о последствиях. Фото

Вечером российские войска нанесли удар по грузовому отделению "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. В момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не погиб и не пострадал.

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О последствиях атаки сообщила "Новая почта". В компании отметили, что в результате удара грузовое отделение было уничтожено, а сейчас ведется ликвидация последствий. Также информацию о последствиях обстрела обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В "Новой почте" сообщили, что компенсируют оценочную стоимость всех поврежденных отправлений. Представители компании отдельно свяжутся с клиентами, чтобы уточнить детали возмещения.

Кроме того, оператор уже перестроил логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки доставки. Узнать статус своих отправлений клиенты могут в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

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Последствия удара

По данным ГСЧС, в Прилуцком районе в результате российского удара пострадал мужчина. На объекте почтовой инфраструктуры возник пожар площадью 1200 квадратных метров.

Кроме того, в другом месте загорелись складское здание и шесть грузовых автомобилей. Все очаги возгорания спасатели ликвидировали.

К ликвидации последствий были привлечены 30 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 июля войска РФ атаковали Винницкую область. Зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру: враг нанес удар по отделению "Новой почты". Пострадали как минимум девять человек.

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