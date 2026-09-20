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"Вивальди" продолжается: ВСУ освободили села в Донецкой области и уничтожили еще 800 оккупантов. Карта

Алексей Лютиков
War
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ВСУ освободили села в Донецкой области
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Украинские военные продолжают успешные наступательные действия на востоке страны. Командир 3-го армейского корпуса (3 АК), бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово.

Также украинские войска установили полный контроль над населенным пунктом Дробышево в рамках наступательной операции под кодовым названием "Вивальди". Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Стратегический успех и эффект неожиданности

В ходе очередного этапа операции украинским силам удалось вернуть под контроль еще 40 квадратных километров украинской территории. Операция по освобождению населенных пунктов планировалась и проводилась с высокой точностью. Согласно замыслу командования 3 АК, села Шандриголово и Дерилово были охвачены с севера на юг.

Штурмовые группы продвигались скрытно через яры и балки, благодаря чему удалось добиться полной эффекта внезапности. Подразделения действовали в тесной координации.

Пока одни группы украинских военных пробивали главную линию обороны противника, другие надежно удерживали фланги и пресекали любые попытки контратак.

Для уничтожения узлов сопротивления штурмовые группы разделялись на мобильные тактические элементы, зачищавшие каждую лесополосу и опорный пункт. Основной замысел состоял в глубоком охвате ключевого оборонительного узла оккупантов – Шандриголово. Проломив первую линию обороны, украинские штурмовики закрепились на рубежах и создали надежный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Итоги операции "Вивальди" и потери врага

Наступательная операция 3-го армейского корпуса на востоке продолжается. В рамках первых двух сезонов "Вивальди" бойцы 3 АК вернули под контроль в общей сложности 125 кв. километров территории, из которых 50 – полностью деоккупированы.

Оккупанты понесли потери

За весь период проведения операции общие потери российских оккупантов составили около 3 тысяч военнослужащих.

На данный момент в рамках операции "Вивальди" под полный контроль Украины перешли и освобождены такие населенные пункты, как Новоселовка, Александровка, Яровая, Окраины Корового Яра, Дробышево, Среднее, Шандриголово, Дерилово.

Карта боевых действий на Донбассе

Напомним, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры признавали успешные контратаки ВСУ в районе Лимана. Они также сообщали о проблемах российских войск на этом направлении.

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