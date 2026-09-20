"Вивальди" продолжается: ВСУ освободили села в Донецкой области и уничтожили еще 800 оккупантов. Карта

Украинские военные продолжают успешные наступательные действия на востоке страны. Командир 3-го армейского корпуса (3 АК), бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о деоккупации сел Шандриголово и Дерилово.

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Также украинские войска установили полный контроль над населенным пунктом Дробышево в рамках наступательной операции под кодовым названием "Вивальди". Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Стратегический успех и эффект неожиданности

В ходе очередного этапа операции украинским силам удалось вернуть под контроль еще 40 квадратных километров украинской территории. Операция по освобождению населенных пунктов планировалась и проводилась с высокой точностью. Согласно замыслу командования 3 АК, села Шандриголово и Дерилово были охвачены с севера на юг.

Штурмовые группы продвигались скрытно через яры и балки, благодаря чему удалось добиться полной эффекта внезапности. Подразделения действовали в тесной координации.

Пока одни группы украинских военных пробивали главную линию обороны противника, другие надежно удерживали фланги и пресекали любые попытки контратак.

Главные истории дня

Для уничтожения узлов сопротивления штурмовые группы разделялись на мобильные тактические элементы, зачищавшие каждую лесополосу и опорный пункт. Основной замысел состоял в глубоком охвате ключевого оборонительного узла оккупантов – Шандриголово. Проломив первую линию обороны, украинские штурмовики закрепились на рубежах и создали надежный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Итоги операции "Вивальди" и потери врага

Наступательная операция 3-го армейского корпуса на востоке продолжается. В рамках первых двух сезонов "Вивальди" бойцы 3 АК вернули под контроль в общей сложности 125 кв. километров территории, из которых 50 – полностью деоккупированы.

За весь период проведения операции общие потери российских оккупантов составили около 3 тысяч военнослужащих.

На данный момент в рамках операции "Вивальди" под полный контроль Украины перешли и освобождены такие населенные пункты, как Новоселовка, Александровка, Яровая, Окраины Корового Яра, Дробышево, Среднее, Шандриголово, Дерилово.

Напомним, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры признавали успешные контратаки ВСУ в районе Лимана. Они также сообщали о проблемах российских войск на этом направлении.

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