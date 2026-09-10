Российские военные блогеры продолжают признавать успешные контратаки Вооруженных сил Украины в районе Лимана и жестко критикуют распространившуюся в оккупационных войсках культуру лжи. Ситуация для войск РФ на этом участке фронта стремительно ухудшается, из-за чего им пришлось отступить с ряда передовых позиций.

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Российские военкоры признают: украинские силы ведут успешные контратаки на Лиманском направлении уже несколько месяцев. Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Красивые отчеты" вопреки реальности на фронте

Успехи украинских войс происходят вопреки "оптимистичной картине", которую систематически рисуют российское военное командование и пропагандистские карты. В Z-сообществе растет недовольство так называемыми "красивыми отчетами" – термином, которым военкоры обозначают масштабную дезинформацию и систематическое искажение реального положения дел на передовой.

Россияне призывают "абсолютно запретить" подобную практику, так как вымышленные победы все сильнее расходятся с реальным положением дел.

Военный пропагандист Михаил Звинчук фактически опроверг слова Путина о захвате Святогорска. Также он пожаловался, что российская армия на том участке фронта не наступает, а отступает.

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Оперативный тупик для войск РФ

Ярким примером дезинформации стала ситуация вокруг Святогорска (к северо-западу от Лимана). Вскоре после того, как диктатор Владимир Путин публично заявил о контроле РФ над этим населенным пунктом, украинские силы продемонстрировали полный контроль над городом. Российские военные блогеры были вынуждены признать опровержение украинской стороны, выразив возмущение ложными заявлениями официальных лиц РФ.

Аналитики подчеркивают, что систематическая ложь создает прямые оперативные риски для самих оккупантов. Российские подразделения не могут запрашивать артиллерийскую поддержку по районам, о "взятии" которых ранее отчиталось командование.

Также в условиях тотальной лжи российские подразделения на смежных участках планируют свои операции, опираясь на неточную и сфальсифицированную оценку поля боя.

Реальные масштабы успехов ВСУ

На данный момент точные границы линии фронта на Лиманском направлении остаются неясными из-за ограниченного количества данных из открытых источников.

В ISW отмечают, что их текущая методология картографирования, скорее всего, недооценивает реальные масштабы продвижения украинских сил. Эксперты институту подчеркивают: по мере поступления новых публичных данных полный размах успехов ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления станет очевиден.

Напомним, Путин заявлял, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью лишь осенью 2032 года.

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