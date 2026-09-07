Провалили уже 15 дедлайнов: в ISW подсчитали, когда Россия сможет захватить Донецкую область при нынешних темпах

Высшее российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью лишь осенью 2032 года.

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Такое развитие событий допускают в американском Институте изучения войны (ISW). С новым сроком у российских войск в очередной раз возникают проблемы.

Почему так произошло

Российская армия ведет бои за Константиновку с октября 2025 года, но за 11 месяцев она так и не вошла в другие города "пояса крепостей" (Славянск, Краматорск и Дружковку). Аналитики предполагают, что ВС РФ не смогут захватить все три города в течение оставшихся четырех месяцев 2026 года, несмотря на то, что за почти год им не удалось полностью захватить даже один из них.

"Многочисленные сроки, которые Путин устанавливает для захвата всего Донбасса, отчасти отражают его потребность обеспечить российскому народу значительную информационную победу. Путин пообещал россиянам победу в обмен на терпение бремени войны, не переводя при этом российское общество на полный военный режим", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

При текущих темпах наступления российские войска не захватят всю Донецкую область до начала октября 2032 года, если вообще смогут ее захватить. В августе 2026 года темпы продвижения россиян по всей линии фронта составляли 2,91 квадратного километра в день. Средние темпы продвижения россиян в Донецкой области составляли всего 2,36 квадратного километра в день.

"В 2026 году Украина доказала, что способна удерживать тактическую инициативу на нескольких участках фронта и затруднять российское тыловое обеспечение, в то время как россиянам сложно противодействовать этим усилиям. Ни ход событий, ни вероятная динамика текущего конфликта не указывают на то, что российские войска смогут в ближайшее время резко ускорить темпы наступления, пока западная поддержка Украины будет оставаться примерно на нынешнем уровне", – пишут аналитики.

Они объясняют фантазии президента РФ Владимира Путина о захвате Донбасса тем, что вражеское командование систематически дезинформирует кремлевского лидера о ситуации на фронте из-за распространенной в армии "культуры лжи" в рамках информационной войны, создавая представление о якобы стремительном наступлении и крахе украинской обороны.

Аналитики добавляют, что Путин все больше зацикливается на искаженном представлении о ситуации на фронте, которое он воспринимает как реальность, и настаивает на том, чтобы именно оно стало основой любых мирных переговоров по Украине. В частности, 6 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин дал спецпосланцам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру "исчерпывающую оценку значительных успехов" России на фронте, что, по оценкам аналитиков, не соответствует реальной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

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