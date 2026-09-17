"Оккупанты не знали, откуда готовится нападение": военные показали первые кадры операции "Вивальди" с камер GoPro. Видео

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины показал первые кадры операции "Вивальди" на севере Донетчины, которые наши воины сняли на камеры GoPro. Они продемонстрировали, что враг не знал, откуда готовилось украинское контрнаступление.

Видео дня

Видео было опубликовано 16 сентября на официальных страницах корпуса. Там рассказали о дезинформации российских оккупантов, зачистке от инфильтрации противника на площади 75 кв. км, деоккупации 10 кв. км и взятии в плен флагоносца РФ.

"Как измученные российские пехотинцы сдались, а Украина вернула свои территории – в видео боев от первого лица", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Это был первый этап масштабной наступательной операции "Вивальди", которую Третий армейский корпус провел с участием 60-й и 66-й ОМБр, 125-й ОВМБр, батальонно-тактической группы Третьей штурмовой, 3-го отдельного разведывательного батальона и 25-го отдельного противотанкового батальона корпуса, а также спецподразделения ГУР МО "Артан", 8-го полка ССО и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" ГПСУ.

Операция "Вивальди"

15 сентября стало известно, что украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области и зачистили от российских войск ряд населенных пунктов. Первый этап операции под названием "Вивальди" позволил ликвидировать очаги инфильтрации противника на площади 75 км² и деоккупировать еще 10 км².

В тот день командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий впервые публично раскрыл детали операции, подчеркнув, что дальнейшие действия требуют информационной тишины.

От оккупантов были зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Коровьего Яра. Кроме того, украинские военные освободили Среднее. В настоящее время населенный пункт полностью находится под контролем Сил обороны Украины. В целом деоккупировано территорий "больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов".

Российская сторона в ходе первого этапа операции потеряла около 1,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, украинские военные заявили об уничтожении более 12 тысяч беспилотников и сотен единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская операция "Вивальди" нанесла серьезный удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Успехи Сил обороны к северу от Лимана фактически сделали нереалистичным российский замысел по окружению укрепленных городов с севера и юга, отметили в Институте изучения войны.

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