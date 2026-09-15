Освободили территорию размером с Житомир: детали операции "Вивальди" от Третьего армейского корпуса ВСУ. Видео

Хотя военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области еще продолжается и требует информационного молчания, она уже дала первые результаты, подробности которых обнародуют сами украинские защитники. В частности, наши воины освободили значительную часть оккупированной территории, где ликвидировали замаскированного противника, и создали плацдарм для дальнейшего наступления.

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В целом деоккупировано земель "больше, чем площадь Житомира и почти как у Чернигова". Детали операции "на языке карт" показал Третий армейский корпус ВСУ.

Освобожденные территории

Так, от оккупантов освобождены:

Новоселовка,

Александровка,

Ярова,

окрестности Корового Яра.

"Всего 75 квадратных километров территории, деоккупировано Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Вместе это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", – рассказали военные.

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Замаскированный противник

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса действовал "замаскированный противник", основной тактикой которого были "флаговтики".

"Небольшие группы оккупантов, скрывавшиеся в серой зоне, переодевались в гражданскую одежду, наносили удары по нашим позициям и должны были обеспечивать медленное продвижение противника", – пояснили в Третьем АК.

Для противодействия россиянам был создан объединенный штаб на тактическом уровне.

Логистика противника

Помимо прочего, украинские защитники сосредоточились на "ликвидации логистики врага", то есть на нанесении ударов по линиям снабжения оккупантов.

"Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья снабжения всё дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", – объясняют украинские воины.

В тыл в Воронежскую область был свернут трубопровод и вынесены склады захватчиков.

Потери захватчиков

В целом Россия потеряла в начале операции "Вивальди" более полутора тысяч солдат, свыше двенадцати тысяч дронов, а также большую кучу бронетехники, артиллерии, автомобилей и спецтехники. Именно "кучу" – ведь речь уже идет о металлоломе.

"Если собрать весь этот металлолом в одно место, получится холм высотой с пятиэтажный дом – рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", – говорят в Третьем корпусе.

"Наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это – лишь первый из них", – отметил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Что известно об операции

Операция продолжается в режиме информационного молчания. К ней были привлечены подразделения 60-й и 125-й отдельных механизированных бригад, батальонно-тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный батальон и 25-й отдельный полк беспилотных систем Третьего корпуса.

Также совместно действовали подразделения 66-й ОМБр, 85-й тактической группы 8-го полка ССО, спецподразделения ГУР МО "Артан" и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР".

По словам Билецкого, в открытых источниках есть информация о возможной цели наступательных действий – выходе к реке Черный Жеребец. Бригадный генерал загадочно не опровергает и не подтверждает именно эту цель – "не спеша со спойлерами", он обещает, что "хорошие новости еще будут".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины освободили еще около 4 квадратных километров территории в районе Дворичной Харьковской области – в частности, украинские военные зачистили новые участки между Дворичной и Западным. Также Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, что на Александровском направлении.

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