За прошедшую неделю пилоты нашего батальона, на подступах к Купянску-Вузловому, взяли в плен семерых российских военнослужащих – все они пытались взять наши позиции пилотов штурмом. Некоторые из штурмовиков погибли, семерых взяли в плен.

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Наши – без потерь. Можно было бы написать об этом как об очередном успехе подразделения, тем более что это уже 68-й пленник, взятый нашим батальоном за время обороны Вузлового. Можно и нужно похвалить ребят-пилотов, потому что они этого абсолютно заслуживают. И они представлены к наградам.

Но я хочу сказать о другом.

Почему вообще российские военные оказываются там, где их приходится ловить нашим пилотам? Потому что они проникают. Проникают в тыл небольшими группами там, где между нашими позициями есть пространство. А это пространство возникает по очень простой и страшной причине: нам не хватает пехоты.

Арифметика здесь крайне проста: не хватает людей – не хватает позиций. Не хватает позиций – увеличиваются промежутки между ними. Увеличиваются промежутки – противник находит щели и проникает через них.

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И вот тогда пилот, стоящий за спинами пехоты и задачей которого является ведение аэроразведки, корректировка огня, уничтожение противника далеко за передним краем, вдруг становится еще и тем, кто берет русского пехотинца в плен.

Но это ещё не всё. Важно понимать, что пехотинцы, находящиеся на тех позициях, которых недостаточно, находятся на них месяцами, а большинство из них – около двухсот суток.

Просто вдумайтесь в эту цифру.

Под обстрелами. Под дронами. Под артиллерией. В окопах. В холоде, жаре, дожде, грязи. В постоянном ожидании штурма. Со смертью, которая каждый день ходит совсем рядом.

Уставшие. Исчерпанные. Некоторые из них ранены и ждут эвакуации.

Но они держат рубежи.

Каждый день я выхожу к ним по радиостанции, чтобы провести краткий доклад командира: что происходит вокруг нас, что делает противник, что делаем мы, каковы наши ближайшие планы.

Очень важно, чтобы солдат на самой отдаленной позиции понимал: почему мы это делаем, для чего и что будет дальше. Важно, чтобы они понимали, что о них никто не забыл, что их видят и видят их подвиг. Что они с побратимами – не просто флажок на карте. Они должны знать, ради чего держатся сегодня и что мы собираемся делать завтра.

И в конце каждый раз я говорю: – "Слава Украине!"

И дальше, согласно установленной очереди, с позиций слышу в ответ: – "Героям слава!", а затем наше простое: – "*башим".

В этот момент, каждый раз, поверьте, у всех на командном пункте ком в горле. Потому что мы знаем, кто отвечает: казаки, которые уже более ста суток не видели нормальной кровати. Казаки, которые настолько измотаны, что мы даже не в состоянии представить себе такое состояние.

А они отвечают: – "*башим"... Не знаю, как их назвать, кроме как титанами.

Хотя в нашем батальоне средний возраст казаков – 43 года, и молодых здесь почти нет, но они держат строй, мои замечательные ребята. Горжусь тем, что являюсь их командиром.

Но я тоже человек и у меня тоже есть эмоции и чувства. Именно поэтому я не могу спокойно относиться к самоуклонению от службы. Не могу спокойно относиться к отказу от выполнения приказов. Не могу спокойно слушать бесконечные оправдания тех, кто годами ищет способ переждать войну за чужими спинами.

Когда кто-то не выходит на позиции, кто-то другой остается на них без ротации.

Когда не хватает людей, пехотинец сидит на позиции не десять и не двадцать суток. Он сидит там сто двадцать.

И даже больше.

Честно говоря, за три года нашей обороны Купянска-Вузлового в моем подразделении никогда и не было ротаций, потому что у нас никогда и не было даже минимально достаточного для этого количества людей.

Мы все это время воюем теми, кто есть и кто не ушел в СЗЧ или не отказался от службы.

Постоянно закрываем бреши.

Постоянно ищем резервы. Часто, к сожалению, среди офицеров или в тыловых подразделениях.

Удерживаем то, что, кажется, уже невозможно удержать.

И казаки держат.

Этот пост – мое публичное выражение уважения нашим казакам, которые в таких условиях продолжают держать оборону.

Сто двадцать первые сутки.

Сто пятьдесят второе.

Сто восемьдесят седьмой... И я знаю, что когда я снова вечером возьму радиостанцию, чтобы рассказать им, что и как, в ответ я услышу: – "Слава героям! *башим!"

Единственное, о чем я думаю: сколько еще мы имеем право требовать от этих людей? Я, как командир, буду требовать от них и дальше удерживать рубеж несмотря ни на что, и они будут это делать, пока у них хватит сил.

Но я хочу, чтобы и государство, и общество задали себе неудобные вопросы: кто и когда придет их сменить?

Ведь хоть они и титаны, но остаются людьми.