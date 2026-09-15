Украина провела наступление на севере Донецкой области: Билецкий назвал населенные пункты, которые зачистили от врага. Видео

Украинские военные провели наступательную операцию на севере Донецкой области и очистили от российских войск ряд населенных пунктов. Первый этап операции под названием "Вивальди" позволил ликвидировать очаги инфильтрации противника на площади 75 км² и деоккупировать еще 10 км².

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Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий впервые публично раскрыл детали операции, подчеркнув, что дальнейшие действия требуют информационного молчания. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба корпуса.

Какие населенные пункты зачистили от оккупантов

По словам Билецкого, украинские подразделения в рамках первого этапа операции ликвидировали очаги проникновения российских военных в районе Новоселовки, Александровки, Яровой и на окраинах Коровьего Яра.

В то же время украинские военные освободили Среднее. В настоящее время населенный пункт полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

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Операция проходила в режиме информационного молчания. По данным Третьего корпуса, подразделения также нанесли удар по боеспособности 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ.

В целом в ходе первого этапа украинские военные зачистили от инфильтрации 75 км², еще 10 км² территории были деоккупированы.

Какие потери понесли российские войска

По данным Третьего армейского корпуса, российская сторона в ходе первого этапа операции потеряла около 1,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, украинские военные заявляют об уничтожении более 12 тысяч беспилотников и сотен единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

Отдельно украинские подразделения беспилотных систем наносили удары по логистике противника. В результате ударов российские войска, по словам Билецкого, были вынуждены перенести поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины – в Воронежскую область. Там был свернут трубопровод и уничтожены склады.

К операции были привлечены подразделения 60-й и 125-й отдельных механизированных бригад, батальонно-тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный батальон и 25-й отдельный полк беспилотных систем Третьего корпуса.

Также действовали приданные подразделения 66-й ОМБр, 85-й тактической группы 8-го полка ССО, спецподразделения ГУР МО "Артан" и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР".

Что известно об операции "Вивальди"

Билецкий отметил, что в открытых источниках уже появилась информация о возможной цели наступательных действий – выходе к реке Черный Жеребец. Однако командир призвал не делать преждевременных выводов.

"Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это – лишь первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите с спойлерами. Хорошие новости будут", – заявил он.

Командир Третьего корпуса подчеркнул, что дальнейшие действия военных требуют соблюдения информационного молчания, поскольку преждевременное разглашение деталей может навредить проведению операции.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины освободили ещё около 4 квадратных километров территории в районе Дворичной Харьковской области. Украинские военные зачистили новые участки между Дворичной и Западным.

Также Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, что на Александровском направлении. Кроме того, военные продолжают зачистку ряда населенных пунктов от оккупантов. В результате успешных действий украинских защитников россияне потеряли не менее 46 квадратных километров территории.

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