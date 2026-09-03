Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области. Карта

Силы обороны Украины освободили ещё около 4 квадратных километров территории в районе Дворичной в Харьковской области. Украинские военные зачистили новые участки между Дворичной и Западным.

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Операцию проводили бойцы 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса НГУ "Хартия" совместно с военнослужащими морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе полка.

Украинские военные продвигаются в Купянском районе

Бойцы 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели зачистку новых участков местности между Дворичной и Западным в Харьковской области.

На одном из участков украинские штурмовики действовали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты.

В результате операции под контроль Сил обороны Украины перешли еще около 4 квадратных километров украинской территории.

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В "Хартии" подчеркнули, что работа по освобождению украинских земель продолжается, пока российские войска остаются на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, расположенной на Александровском направлении. Также военные продолжают зачистку ряда населенных пунктов от оккупантов. В результате успешных действий украинских защитников россияне потеряли не менее 46 квадратных километров территории.

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