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Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области. Карта

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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Украинские военные зачистили новые участки между Дворичной и Западным
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Силы обороны Украины освободили ещё около 4 квадратных километров территории в районе Дворичной в Харьковской области. Украинские военные зачистили новые участки между Дворичной и Западным.

Операцию проводили бойцы 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса НГУ "Хартия" совместно с военнослужащими морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе полка.

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Бойцы 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели зачистку новых участков местности между Дворичной и Западным в Харьковской области.

На одном из участков украинские штурмовики действовали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты.

В результате операции под контроль Сил обороны Украины перешли еще около 4 квадратных километров украинской территории.

В "Хартии" подчеркнули, что работа по освобождению украинских земель продолжается, пока российские войска остаются на территории Украины.

Силы обороны освободили ещё 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области
Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Двуречной в Харьковской области
Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области
Силы обороны освободили ещё 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области
Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Дворичной в Харьковской области
Силы обороны освободили еще 4 кв. км в районе Двуречной в Харьковской области
Карта

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины освободили территории вблизи Новоселовки, расположенной на Александровском направлении. Также военные продолжают зачистку ряда населенных пунктов от оккупантов. В результате успешных действий украинских защитников россияне потеряли не менее 46 квадратных километров территории.

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