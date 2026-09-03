"Производители есть, прототипы разработаны": Зеленский провел заседание Штаба по вопросу производства перехватчиков против реактивных "Шахедов"

Украина ускоряет разработку скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными модификациями беспилотников Shahed. Первые прототипы таких дронов уже созданы.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Штаба Верховного главнокомандующего. В настоящее время ведется работа по их усовершенствованию.

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По его словам, Украина располагает всеми необходимыми мощностями для выполнения этой задачи.

"В Украине есть производители, которые могут это выполнить. Прототипы разработаны, ведется работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности. Важно выполнить эту задачу именно в установленные сроки", – говорится в его Telegram-канале.

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Кроме того, там подробно обсудили возможности привлечения бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем ПВО.

"Комплексная цель – вывести нашу оборонную промышленность и сотрудничество с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и недорогих ракет, чтобы гарантировать защиту в условиях, когда россияне наращивают производство соответствующих высокоскоростных средств нападения. Наша разведка располагает четкой информацией о планах врага, и наши ресурсы направлены на то, чтобы дать четкий ответ на угрозу", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что в последние недели Россия активизировала использование реактивных ударных БПЛА для своих атак. Для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью – на данный момент проводится боевая апробация как минимум четырёх таких перехватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик ZIRKA уничтожил реактивный дрон-камикадзе "Герань-4". Разработчики заявляют, что этого удалось добиться благодаря системам автоматического обнаружения, наведения и скорости перехватчика до 340 км/ч.

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