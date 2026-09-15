Если враг захватит "пояс крепостей", у него появятся широкие перспективы. Интервью с генералом Романенко

Российская оккупационная армия де-факто продвигается по территории Украины с октября 2023 года. Несмотря на то, что темпы этого продвижения зачастую низки, Силам обороны до сих пор не удалось его остановить. Проблему можно решить на протяжении нескольких месяцев только при соблюдении нескольких условий, главное из которых – комплектация подразделений личным составом.

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Враг постоянно ищет и находит способы привлекать в свое войско дополнительные силы. В то же время, в Украине с мобилизацией все по-прежнему, ее эффективность оставляет желать лучшего. В чем причина? В том, что мобилизация поручена структуре, которая не предназначена для этого – Сухопутным войскам. ТЦК должны подчиняться, как минимум, Министерству обороны, поскольку мобилизация – функция государства.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что украинские Силы обороны сумели перехватить инициативу в районе "пояса крепостей" – Славянско-Краматорской агломерации и сорвать планы Кремля по ее окружению. Одновременно мы видим, что в очередной раз усилилось политическое давление со стороны США на руководство Украины с тем, чтобы наша страна сдала неоккупированные территории Донецкой области без боя. По вашему мнению, имеем ли мы возможность сохранить эти территории под контролем? Чем обернулась бы их сдача?

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– Посмотрите на позицию россиян. Даже в случае, если они возьмут под контроль всю Донецкую область или мы передадим ее, все равно будут звучать ультиматумы. Мы вообще не должны смотреть в сторону НАТО, мы не можем вступать ни в какие оборонные альянсы – и дальше по тексту. Поэтому верить и что Путину, что Трампу нет смысла.

Трампу в связи с выборным процессом в США необходимо быстренько решить вопрос войны в Украине. На него этот процесс очень влияет. Но цены на нефть подняли не мы. Этот же Трамп попал в халепу на Ближнем Востоке. Но Трамп заявляет, что это сделала Украина, потому что бьет по российским НПЗ. Поэтому оценка Трампа абсолютно конъюнктурна и по-своему цинична, и никаких иллюзий на этот счет питать не надо.

Относительно состояния на северо-востоке Украины, то противник наступает в районе Лимана, c юга от Покровска на Доброполье, а с востока на Краматорск. От линии боевого столкновения до Краматорска и до Славянска 16 км, они уже достают по этим городам артиллерией, не говоря уже об управляемых авиационных бомбах и дронах.

Когда в Лимане Силы обороны улучшили ситуацию, это означало ослабление давления, однако эту задачу решали на протяжении не менее четырех месяцев. Почему? Потому что у нас нет военнослужащих, личного состава, мобилизация не реализуется, и состояние очень тяжелое.

А у россиян даже при том, что они наступают, несут большие потери, но все равно набирают людей, в том числе иностранцев. Поэтому сказать, что мы что-то существенно улучшили, нельзя. Есть активная оборона, и то на отдельных направлениях – на Александровском, на отдельных участках на Запорожском направлении, в Святогорске, в Каменском.

Но противник продолжает наступление на тот же Славянск с востока. На Лиманском направлении мы ситуацию улучшили, но с востока они продвигаются – Рай-Александровка, Николаевка и так далее. По Краматорску тоже бьют. Ситуация значительно не улучшается.

По Сумам уже бьют так, что железнодорожные сообщения прекратили. По-прежнему называют направление Покровским, но Покровск под контролем россиян и Мирноград. Противник наступает в сторону Доброполья. Поэтому надо оценивать ситуацию не оптимистично, а объективно и не показывать ее лучше, чем она есть.

– Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко заявил о том, что ближе к наступлению зимы Россия может попытаться благодаря своим сформированным мобилизационным резервам создать так называемую буферную зону на Черниговщине и Сумщине. Допускаете ли вы такое? Есть ли у врага для этого ресурс?

– На текущий момент они формируют буферную зону, которую Путин называет "санитарной" на Харьковщине и Сумщине, поэтому ситуация там непростая. Для того, чтобы делать что-тот подобное на Черниговщине, у них пока недостаточно сил. Кроме того, здесь есть больше килл-зон. При попытке завести что-то механизированное – бронетранспортеры, бронеавтомобили, не говоря уже о танках, – все это, как правило, сжигается в этой килл-зоне нашими дронами. Поэтому враг применяет малые инфильтрационные группы, но для достижения существенного результата групп должно быть много. На это сил не хватает.

Противник ведет активные действия на Запорожской области в сторону Орехова, пытается снова отбить Степногорск. Там половина города контролируется ими, половина нами. Одновременно наши отбили Каменское. Говорят, что практически всю территорию, которую они захватили, мы потом отбиваем в контратаках. Но вопрос в том, что противник нацелен, в первую очередь, на знаковые города, такие, как Покровск и Мирноград, которые уже заняты, а до этого Сиверск. Что касается населенных пунктов, которые мы освободили – называют цифру 24 – то они несколько иного рода, хотя тоже очень нужны и важны. Нам нужно деоккупировать все.

Если говорить о "поясе крепостей", то самые большие города здесь – Краматорск и Славянск. Противник уже подошел на расстояние 16 км к этим двум городам. Вот это серьезные города. Если их захватить, то появятся соответствующие перспективы.

– Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Россия не сможет достичь стратегических целей в войне с Украиной в ближайшее время, а весной следующего года перед Кремлем встанет вопрос о целесообразности продолжения войны и появится "окно возможностей" для реальных мирных переговоров. Согласны ли вы с такими оценками?

– Если им удастся захватить Славянск и Краматорск, то этим они достигнут серьезного уровня. Напомню, что сроки выполнения тех задач, которые перед ними ставил Путин по захвату всей Донецкой области, постоянно отдаляются.

Эта задача должна была быть выполнена в прошлом году, далее в этом году, а полгода уже прошло, теперь же срок перенесен на конец года или на начало следующего. Поэтому, если противник захватит эти населенные пункты, то это уже серьезно.

Из четырех областей ("присоединенных" к России. – Ред.) Луганскую уже захватили. Если захватят еще и Донецкую, то останется Херсонская и Запорожская. Херсонская достаточно сложная. Но, накопив ресурсы, можно наступать уже по высокому правому берегу. Форсировать Днепр, конечно, сложно, но если к этому времени захватить крупные населенные пункты, плюс еще и часть Запорожской области, то для противника открывается достаточно много перспектив. Одновременно в России накапливаются проблемы в экономике, в промышленности. Поэтому для нас важно работать в этом направлении.

Если Билецкий имеет в виду ситуацию на фронтах, то если смотреть в глаза объективным реалиям, то с конца 2023 года, когда мы израсходовали свои стратегические ресурсы, поскольку наступали по четырем направлениям, тогда как ресурс был на одно – россияне начали стратегическую наступательную операцию. Они до сих пор продвигаются по нашей территории, захватывают, и мы не можем их остановить. Это стратегическое достижение само по себе.

Есть надежда, что им не удастся существенно продвинуться в Донецкой области в этом году. На Лимане у нас улучшение ситуации. Но в целом они все равно продвигаются. Перспективы остановить их наступление у нас есть на следующий год, но при условии, что нам серьезно помогут союзники, если мы наладим свою баллистику и организуем антибаллистические зенитные ракетные комплексы.

Таким образом, есть еще много факторов, которые влияют на перспективу. А у них ресурсы уже есть, им хватает людей. Если они еще и объявят мобилизацию на 600 тысяч – 300 тысяч в этом году и 300 тысяч в следующем, – то они получат преимущество. В нашей же мобилизации существенно ничего не меняется, хотя об этом много говорят.

По сути, ТЦК надо передавать в подчинение структуре не ниже уровня Министерства обороны. Сейчас же вопросами мобилизации занимается командование Сухопутных войск. Этим должен заниматься премьер, а стратегически – президент, потому что премьер знает человеческий ресурс по нашим отраслям, знает, откуда на войну можно брать людей, в то время как Сухопутные войска от этого далеки.

Вообще это функциональная задача государства, а военные получают людей, вооружения, технику, боеприпасы, обучают и потом применяют для выполнения задач, которые ставит руководство страны. Но мобилизация - это функция государства. То, что эта функция перекладывается на другие структуры, чтобы снять с себя ответственность - это нарушение нашего законодательства.

"Бусификация" потому и возникла, что этим занималось командование Сухопутных войск. Сырский, будучи командующим Сухопутных войск, проводил операции – Киевскую, Харьковскую, Херсонскую - и заодно занимался мобилизацией. Он мог это рационально проводить? Конечно, нет. Поэтому хватали, потому что надо было набирать не меньше 30 тысяч людей в месяц.

И началась борьба. Сейчас все надеются, что чудо произойдет. Не произойдет. Что-то существенное из ничего возникнуть не может. Это объективные законы природы, а тем более подготовки к ведению войны.