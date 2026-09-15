Так хочется хороших новостей с болот. Я об этом думаю каждую минуту.

Видео дня

И вот они у меня есть.

Давайте я буду нести хорошие новости в массы. И, как говорил Дед Панас, садитесь, детки, поудобнее и слушайте.

13 сентября был самым насыщенным днём. Генштаб подтвердил удары по двум крупным НПЗ: "Славянский" / "Славянск-ЭКО" в Славянске-на-Кубани и TANECO в Нижнекамске, Татарстан. На "Славянск-ЭКО" ГУР сообщило о поражении ключевой перерабатывающей установки и резервуарного парка; возник масштабный пожар. На TANECO, по данным Генштаба, загорелся резервуар.

В ходе того же цикла ударов в Брянской области, в районе Рёвнов, была поражена российская радиолокационная станция сопровождения целей.

13–14 сентября Силы обороны продолжили удары уже преимущественно по военной инфраструктуре. Генштаб сообщил о поражении в Сочи многофункциональной РЛС 92Н6 из состава комплекса С-400. Также сообщалось об ударах по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Курска, а в Брянской области – еще по нескольким РЛС и ретрансляторам. Масштаб повреждений на момент сообщения уточнялся.

Главные истории дня

В ночь на 15 сентября атаки продолжились. В Самарской области сообщалось об атаке в районе Сизрани, где расположен Сизранский НПЗ. В Волгоградской области под ударом оказался район промышленного предприятия "Себряковцемент"; сообщалось о пожаре. На данный момент эти эпизоды подтверждены как атаки БПЛА и пожары, но официальной украинской детализации результатов меньше, чем по ударам 13–14 сентября.

То есть за эти три дня общая картина такова: два подтвержденных НПЗ 13 сентября, РЛС и элементы ПВО/дроновой инфраструктуры 13–14-го, плюс новые промышленные цели в Самарской и Волгоградской областях в ночь на 15 сентября.