Не только "карфеганами" и "мидасами" полнится новейшая история Украины.

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Далее текст на языке оригинала.

Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Білецького розпочав операцію "Вівальді"! Оборону противника прорвано. Зачищено від інфільтрації 75 квадратних кілометрів. Звільнено ряд населених пунктів.

Білецький переграв російського генерала Герасімова, який вже двічі доповідав Путіну про прорив на Лимані та захоплення Святогірська. Немає тобі ніякого прориву, враже, і Святогірської лаври немає!

Крім того, Третій армійський корпус знищив трубопровід, яким окупанти качали паливо на окуповану Луганщину

"Мисливці вдосвіта ідуть з рогами,

Рушницями й дають сміливим псам

За звіром гнатися його слідами;

Утомлює, жахає звіра гам

Рушниць й собак, поранений без тями

Ще рветься бігти, але гине там".

Це сонетний (текстовий) супровід до "Осені" Антоніо Вівальді!

Вівальді нині служить в Третій штурмовій!