Украина успешно испытала новый перехватчик реактивных "Шахедов": Зеленский раскрыл подробности

Украина успешно испытала новый перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными дронами "Шахед". В ходе испытаний вражеский беспилотник удалось сбить, однако разработчикам еще необходимо усовершенствовать отдельные аспекты управления перехватчиком.

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Об этом заявил Владимир Зеленский в своём Telegram.