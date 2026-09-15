Украина успешно испытала новый перехватчик реактивных "Шахедов": Зеленский раскрыл подробности
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Украина успешно испытала новый перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными дронами "Шахед". В ходе испытаний вражеский беспилотник удалось сбить, однако разработчикам еще необходимо усовершенствовать отдельные аспекты управления перехватчиком.
Об этом заявил Владимир Зеленский в своём Telegram.