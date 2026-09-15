Я вам расскажу об "энергетическом перемирии". Удары Сил обороны по энергетическим объектам россии наконец-то посадили путина за стол переговоров. Впервые за много месяцев россияне снова хотя бы говорят о мире.

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Ви розумієте, чому вони говорять про перемовини? Правильно! Єдина ситуація, коли росіяни готові говорити про мир, це коли їм боляче.

Від ударів по енергетичним об'єктам їм не просто боляче, а дуже боляче.

По-перше, через руйнування НПЗ розбаланс по паливу і доводиться дуже дорого купувати імпортний бензин.

По-друге, соціальна напруга. Піддані, як скоти, нудяться в черзі на заправки. Вони там їдять, п'ють, б'ються, миряться вмирають і дружно посилають путіна нах#й.

По-третє, у путіна є чемодан без ручки – острів Крим. На цьому чудовому острові нема води, нема палива, нема електрики. Це ІДЕАЛЬНА ситуація для бунту, бо скоро там понаєхі будуть гризти кору. Удари по енергооб'єктам Крима роблять його непридатним для життя.

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А по п'яте, удари по енергооб'єктам – це тиск не тільки на путіна, а й на Трампа. Стара свеня заворушилася, бо прой@бує вибори і йому треба якісь пісділи, щоб на ринку було більше російської нафти і дизеля.

Велика Безглузда Американська Х#йня довоювалася до того, що вигнала ціни на нафту в космос, а реднекам треба заправляти пікапи і вони не в захопленні від такого господарювання рудого клоуна.

А тепер слідкуйте за руками! Нам пропонують енергетичне перемир'я, щоб ми просто перестали робити путіну і ТРАМПУ! боляче. Натомість, нам обіцяють енергетичне перемир'я, щоб взимку ми не замерзли.

Ви відчуваєте красу гри?? Ви чуєте, як пахне пісюном путінський на*бос??!

Розказую, чим закінчиться це "Енергетичне перемир'я". Ми, як лохи, перестанемо робити путіну боляче просто зараз. путін за кілька місяців до зими наставить антидронових сіток, підлатає своє ППО, поремонтує всі НПЗ і нафтобази. Накормить Крим і навезе туди припасів на рік.

У грудні путін зробить те, що робив завжди. Н@їбе. Набреше. Надурить. Розведе як лохів. Нап#здюнькає. І десь за пару тижнів до Нового року за кілька днів РОЗВАЛИТЬ наші жалюгідні залишки енергетики НАКОПИЧЕНОЮ балістикою в хлам.

А потім скаже, що це була відповідь на українські удари і він готовий продовжити "Енергетичне перемир'я". І вгадайте з одного разу, що скаже Трамп? Правильно! Продовжити перемир'я, бо йому треба російська нафта і довольний друг Владімір.

І ми залишимося замерзати в холодних будинках, а в Криму, який ми недотснули через це "перемир'я", щасливі уродженці Воркути і Саратова будуть радісно відкорковувати шампанське у покинутих хатах вигнаних українців.

Ось що таке "Енергетичне перемир'я", друзі.

Я все ще сподіваюся, що це просто фейк-ньюз, як і всі обіцянки Трампа про замир'я, яких було мільйон.

Але якщо ми самі віддамо свою найефективнішу зброю проти окупантів за ОБІЦЯНКИ путіна, ми будемо просто тупими ідіотами, які віддадуть перевагу у війні за буси і одіяла від Трампа, як колись індіанці Манхеттен.

Я дуже сподіваюся, що просто не знаю якоїсь дуже важливої інформації, яка робить такий сценарій неможливим. Бо виглядає це все як повна шляпа.