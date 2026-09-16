Украинская операция «Вивальди» срывает планы врага по окружению «пояса крепостей» в Донецкой области: в ISW указали на прорыв. Карта

Украинская операция "Вивальди" нанесла серьёзный удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Успехи Сил обороны к северу от Лимана фактически сделали нереалистичным российский замысел по окружению укрепленных городов с севера и юга.

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Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW). Аналитики также обратили внимание на оценки российских военных блогеров, которыепризнали проблемы оккупационных войск после украинских успехов.

Россияне теряют позиции и вынуждены откладывать наступление

По данным ISW, один из известных российских блогеров заявил, что украинские успехи задержат российское наступление на Славянск, который является целью оккупантов после захвата Лимана. Он также предупредил, что северный фланг российской группировки, действующей к юго-востоку от Лимана и к востоку от Краматорска, теперь уязвим для украинских контратак и ударов по логистике.

Российские войска также потеряли позиции к югу от Лимана и сталкиваются с трудностями при попытках вернуть позиции непосредственно в городе. В поражениях оккупанты винят так называемую культуру "красивых докладов", когда командиры преувеличивают успехи перед высшим командованием.

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Кроме того, некоторые российские командиры пытаются скрыть масштаб потерь, срочно формируя штурмовые группы из не обученных военнослужащих для возвращения утраченных территорий.

В то же время оккупанты продолжают атаковать с юга и пытаются продвигаться в направлении "пояса крепостей" или перерезать украинские пути сообщения с запада. В ISW предполагают, что российское командование все еще пытается осознать потерю Лиманского выступления и тактической инициативы.

Кроме того, Кремль стремится одержать хоть какие-то информационные "победы" в Донецкой области для внутренней и международной пропаганды, однако контрнаступление ВСУ последовательно разрушает эти когнитивные усилия врага.

Как операция "Вивальди" нанесла удар по логистике РФ

Одной из составляющих украинской операции стала кампания ударов по российской логистике. По данным ISW, операторы БПЛА 3-го армейского корпуса сначала наносили удары по целям на глубине до 50 км от линии фронта, а затем расширили зону поражения до 120 км.

В 3-м армейском корпусе заявили, что эти удары вынудили российские войска прекратить использование трубопровода, по которому топливо поступало из России в оккупированную Луганскую область.

Также, по данным украинских военных, подразделения обеспечения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ переместили с оккупированных территорий в Воронежскую область.

Кроме того, россияне начали рассредоточивать склады горючего и боеприпасов, узлы связи, командные пункты и транспорт, в частности перемещая их в Россию и лесные массивы.

Из-за этих ударов войска РФ сталкиваются с серьезными логистическими проблемами на Лиманском и Боровском направлениях. По мнению аналитиков ISW, украинские силы будут продолжать наносить подобные удары средней дальности, тогда как россияне и в дальнейшем будут испытывать трудности с защитой от них из-за ограниченности систем ПВО и дефицита живой силы.

Напомним, в рамках операции "Вивальди" Силы обороны Украины уже освободили 75 кв. км территории возле Лимана, в частности Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра. В Третьем армейском корпусе отмечали, что украинские военные также нанесли удары по логистике оккупантов, из-за чего те были вынуждены отодвинуть критически важные звенья снабжения дальше в тыл.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны сорвали планы Москвы по окружению городов так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области. По данным ISW, за зиму и весну 2026 года Силы обороны вернули более 745 кв. км территории в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

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