Украинские войска сорвали планы противника по окружению "пояса крепостей" в Донецкой области – ISW

Пока Москва отчаянно пытается создать иллюзию собственной непобедимости и неизбежности своей победы в российско-украинской войне, Украина демонстрирует способность перехватывать инициативу на оперативном и стратегическом уровнях. Силы обороны сорвали планы Москвы по окружению городов так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области.

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За зиму и весну этого года украинские воины вернули под свой контроль более 700 кв. км в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, а недавно срезали российский "выступ" к северу от Лимана. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Успехи Сил обороны на поле боя

Аналитики констатировали: украинские войска доказывают, что способны перехватывать инициативу на оперативном и стратегическом уровнях – как бы Москва ни пыталась убедить мир в неизбежности своей победы.

Особенно хорошо это видно сейчас в Донецкой области.

В ISW напоминают: Россия давно пытается захватить украинский "пояс крепостей", однако ей это до сих пор не удается. С марта текущего года общая площадь оккупированных Россией территорий практически не изменилась. А недавно украинские бойцы ликвидировали российский выступ к северу от Лимана, сорвав планы российского командования окружить "пояс крепостей" из районов этого города и Доброполья

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"Украинские войска вернули себе более 745 квадратных километров в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях зимой и весной 2026 года (эта цифра не включает недавние украинские успехи). Российские войска, с другой стороны, продолжают пытаться добраться, не говоря уже о захвате, до Славянска, Краматорска и Дружковки – хорошо защищенного пояса крепостей Украины", – так описали текущую ситуацию в Донецкой области аналитики.

Значительных тактических успехов россиянам удалось добиться разве что в Константиновке, самом южном городе "пояса крепостей". Однако с момента проникновения в город в октябре 2025 года они так и не смогли его захватить.

"Российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при нынешних темпах продвижения – если вообще смогут её захватить", – охарактеризовали перспективы оккупантов в ISW.

К тому же Украина системно работает над дальнейшим снижением способности РФ продолжать войну. Успешные удары Сил обороны средней и большой дальности по российским НПЗ, аэродромам и другим военным целям наносят значительный ущерб российской экономике и снижают военный потенциал государства-агрессора.

"Российские военные усилия не достигают своих оперативных и стратегических целей, поскольку количество новобранцев в России сократилось, а российские чиновники создают условия для возможного принудительного призыва резервистов после выборов в Государственную думу России в сентябре 2026 года", – добавили в ISW.

Поэтому сейчас сложилась ситуация, когда Кремль пытается убедить США заставить Украину без боя отдать Москве территорию, которую российские войска явно не в состоянии захватить силой.

"Усилия России в рамках когнитивной войны направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к тому, чтобы те отдали ей эту хорошо защищенную территорию без боя, что позволит Москве избежать затрат значительного количества времени и ресурсов на попытки захвата ее в бою – если российские войска вообще смогут это сделать. Передача Донецкой области России также создаст условия для возобновления Россией агрессии против Украины с гораздо более выгодных позиций в выбранное ею время, особенно учитывая, что Путин и другие кремлевские чиновники продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель — контроль над всей Украиной, а не только над её южными и восточными регионами — остаётся неизменной", – предупреждают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что Россия всё чаще наносит удары по украинским пограничным пунктам и усиливает вторжения дронов в воздушное пространство Европы. Делает она это с чёткой целью, на которую указали аналитики.

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