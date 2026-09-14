Россия всё чаще атакует украинские пограничные пункты и усиливает вторжения дронов в воздушное пространство Европы: в ISW назвали цели Кремля

Во время массированной воздушной атаки 13 сентября российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду вблизи украинско-польской границы – именно в тот момент, когда из страны выезжали европейские высокопоставленные чиновники. Параллельно россияне атаковали международный пункт пропуска "Ягодин" на самой границе; эта атака стала ещё одной из целой серии атак, которые Россия осуществляет, начиная с августа.

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Удары возле границы, как и все более частые случаи нарушения российскими БПЛА воздушного пространства стран НАТО, преследуют конкретную цель. Какую именно – рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия атаковала украинско-польскую границу и поезд с европейскими чиновниками

Удары дронов по пограничному пункту "Ягодин" и пассажирскому поезду, выезжавшему из Украины в Польшу, россияне нанесли именно в тот момент, когда границу пересекали европейские чиновники.

Об атаке на поезд, а также на автозаправочную станцию, расположенную вблизи пограничного пункта пропуска в Волынской области, 13 сентября заявил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

В "Укрзалізниці" уточнили: вражеский дрон попал в локомотив поезда "Киев-Варшава", это произошло в 2 км от международной границы.

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А в Волынской таможне подтвердили удар по АЗС возле пункта пропуска, который вызвал пожар.

Последствия этих ударов зафиксированы на видео.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил российские удары по украинско-польскому пограничному переходу и автозаправочной станции. Он заявил, что эскалация со стороны России становится свершившимся фактом.

Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский назвал российскую угрозу "реальной и неизбежной".

Удар по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины признали даже в министерстве обороны РФ. Там очередное преступление российской армии попытались оправдать рассказами о том, как украинская железная дорога якобы "содействует перевозке военных грузов из Европы в Украину" – при том, что пассажирский поезд явно не перевозил оружие, к тому же он не въезжал, а выезжал из страны.

В это время на поезде из Украины уезжали многие европейские чиновники, посещавшие ежегодную конференцию "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Среди них – советник федерального канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, член Бундестага Робин Вагенер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские советники по вопросам безопасности. Их успели эвакуировать.

"Западные чиновники регулярно пользуются железной дорогой из Польши в Украину для поездок в Киев после закрытия украинского воздушного пространства вследствие полномасштабного вторжения России. "Укрзалізниця" 13 сентября подтвердила, что европейские советники по безопасности ехали в Польшу из Украины через пограничный переход "Ягодин", и что украинская Центральная мониторинговая группа эвакуировала дипломатический поезд за 15 минут до того, как российские войска нанесли удар по локомотиву на польской границе", — отметили в ISW.

В "Укрзалізниці" считают вполне вероятным, что целью удара был именно поезд с европейцами. Достичь цели врагу не удалось из-за того, что он отправился со станции раньше запланированного времени из-заугрозы удара с помощью дронов.

И в ISW полностью разделяют эту точку зрения.

"Имеющиеся сообщения убедительно подтверждают вывод о том, что Кремль нанес высокоточный удар с помощью дрона, направленный на ранение или убийство действующих и бывших европейских чиновников, когда они покидали Украину", –отметили аналитики.

Зачем Россия усиливает удары по границе и вторжения дронов в воздушное пространство НАТО

В ISW констатировали, что Россия всё чаще атакует украинские пограничные переходы и усиливает вторжения дронов в европейское воздушное пространство.

Агрессор делает это прежде всего для того, чтобы запугать НАТО и заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

Комментируя нападение 13 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удар по пограничному пункту "Ягодин" "террором Путина, который "стучится" в двери НАТО".

А экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных чиновников предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты от таких ударов после этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия усиливает свои удары и всё чаще наносит удары по целям у границ НАТО, а также призвал Запад укрепить украинскую противовоздушную оборону и предоставить Украине военную помощь.

Удар по "Ягодину" стал не первым случаем атаки россиян на приграничную инфраструктуру Украины. Начиная с августа, оккупанты уже четыре раза атаковали пограничный пункт на границе между Украиной и Молдовой.

Кроме того, согласно сообщениям, России едва не удалось поразить самолет Зеленского 8 сентября, когда тот взлетал из аэропорта Кишинева.

"Российские силы иагенты постоянно совершают диверсии, нападают на железные дороги и инфраструктуру, устраивают морские блокады и вторжения беспилотников, направленные на европейские государства, пытаясь подорвать решимость НАТО и свести на нет положения о коллективной обороне Альянса в соответствии со статьей 5", – считают в ISW.

Эти атаки агрессора, убеждены аналитики, должны стать для стран Запада сигналом к действию.

Все более агрессивная деятельность России , направленная против государств-членов НАТО, должна побудить НАТО пересмотреть свою текущую политику перехвата российских воздушных целей только после их входа в европейское воздушное пространство, а не над Украиной, когда они приближаются к границам НАТО, а также поспешить предоставить Украине дополнительные средства ПВО и возможность наносить удары по российским беспилотникам и ракетным пусковым установкам до совершения запусков", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, российское военное командование оказывает давление на Путина на фоне успехов Украины на фронте. Генералы в РФ требуют проведения всеобщей мобилизации.

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