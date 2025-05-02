Россия атаковала Харьков 'Шахедами': 36 пострадавших, поврежден многоквартирный дом, горят авто

Вечером в пятницу, 2 мая, российские оккупационные войска устроили массированную атаку "Шахедами" на Харьков. В городе раздалась серия мощных взрывов, есть информация о попаданиях и 36 пострадавших.

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Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Падения БПЛА зафиксированы в нескольких районах города.

"Враг снова бьет по Харькову. Серия взрывов раздалась в разных районах города. Экстренные службы направляются на места "прилетов", – отметили в ОВА.

Всего в Харькове зафиксировано 17 прилетов в 12 разных локациях, там вспыхнули пожары. Вследствие атаки РФ пострадали 36 человек, медики оказывают им всю необходимую помощь. Семь человек госпитализированы.

По состоянию на 22:20 "Шахеды" снова двигались в Харьков, сообщили в Воздушных силах ВСУ. БПЛА на востоке Полтавской области также держали курс на Харьковщину.

Последствия атаки РФ на Харьков

Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили.

Киевский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются.

Основянский район. В результате удара БПЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки.

Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.

Ранее мы писали о том, что 1 мая российские войска атаковали Харьков двумя дронами типа "Молния", попав по Киевскому и Основянскому районам города. Один из беспилотников, ударивший по городу около 11:52, оказался намеренно начиненным мешком с гвоздями.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Харьков подвергся рекордным разрушениям из-за обстрелов российских оккупантов. В общей сложности от вражеских атак пострадали более 500 зданий, но наибольшей проблемой являются окна: были выбиты стекла более чем в 10 тысячах окон.

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