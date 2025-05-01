В дроне, ударившем по Харькову, нашли мешок с гвоздями: Россия стремится поразить максимальное количество людей

1 мая российские войска атаковали Харьков двумя дронами типа "Молния", попав по Киевскому и Основянскому районам города. Один из беспилотников, попавший около 11:52, оказался намеренно начиненным мешком с гвоздями.

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Об этом сообщил руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в телеэфире. По его словам, при осмотре места удара взрывотехники вместе с полицией обнаружили в дроне дополнительные элементы поражения – металлические гвозди, которые были прикреплены к корпусу.

Это очередное свидетельство того, что российские войска пытаются поразить как можно больше мирного населения, используя максимально жестокие и циничные методы.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками производила осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями. То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким бесхитростным способам – дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", – сказал он.

В общей сложности в течение двух часов россияне ударили двумя БпЛА типа "Молния" по Киевскому и Основянскому районам Харькова. На местах взрывов начали работать спасатели и экстренные службы. По состоянию на 15.30 информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 1 мая, направили на Одессу группу ударных беспилотников типа "Шахед", в нескольких районах города прогремели взрывы. Зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

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