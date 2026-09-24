Удары россии по дата-центрам – это одновременно попытка воздействовать на нескольких направлениях террора.

Видео дня

Во-первых – попытка дестабилизировать передачу информации.

Дата-центры обеспечивают работу облачных сервисов, сайтов, приложений, телекоммуникаций и различных государственных систем. Повреждение одного крупного узла может вызвать каскадные сбои у множества клиентов. Например, после удара 23 сентября 2026 года сообщалось об ухудшении интернет-связи примерно у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области.

Во-вторых – внести нарушения в систему оповещения.

Накануне МИД прямо связал сентябрьские удары с попыткой нарушить информационный поток, необходимый для своевременного предупреждения населения о ракетных и дроновых атаках. То есть, противник намерен так же минимизировать своевременность оповещения, для повышения вероятности увеличения жертв среди мирного населения, в следствие ударов.

Главные истории дня

Важный аспект. Если воздушные тревоги не будут звучать своевременно и возрастет количество жертв среди мирного населения, враг рассчитывает на рост внутри-социального недовольства и обвинения действующей власти в том, что их своевременно не оповещают об угрозах. То есть, это довольно продуманный элемент катализации внутри-социального недовольства.

В-третьих, вывести из строя военную IT-инфраструктуру.

Российское Минобороны, прямо, заявляло, что пораженный дата-центр "Би-мобайл" использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, и для сетевого оборудования в интересах ВСУ. Соответствует ли это действительности? Могу сказать, что МО рф часто делает заявления, оправдывающие террор против гражданского населения и гражданских объектов, но в любом случае очевидно, цель это избирательный террор против всей высокотехнологичной инфраструктуры Украины.

Кстати, аналогичные заявления делались относительно киевского дата-центра De Novo. При этом De Novo позиционирует его как коммерческий sovereign cloud/AI-дата-центр, где размещаются, в частности, крупные украинские банки. То есть, удар был целенаправленным, чтобы подорвать работу и банковской сферы услуг.

В-четвертых – нарушить устойчивость украинской экономики и управления.

Такие удары, по мнению российского Генштаба, влияют на нарушение логистики, критической инфраструктуры и способности Украины вести войну, восстанавливаться и управлять страной. Ладно, пускай так и думают.

В-пятых – исключительно физическое разрушение здания, предназначенного для размещения большого количества офисов и компаний.

Современный дата-центр – это не просто "серверная". Через него могут проходить услуги десятков или сотен организаций. Поэтому один пораженный узел потенциально способен вызвать проблемы с банковскими, торговыми, телекоммуникационными и другими сервисами.

В целом, военный смысл и военная логика таких ударов – минимальная.

Но если говорить о логике войны на истощения глубоко-тыловой зоны, создание перебоев в цифровой инфраструктуре, связи и повседневной жизни, чтобы увеличить совокупную стоимость войны для Украины – да.

Дата-центр – очень "экономически плотная" цель. Один относительно небольшой физический объект может обслуживать огромное количество цифровых систем. Поэтому удар по нему потенциально дает непропорционально большой эффект по сравнению с размером самого объекта.

В начале 2026 года в одном из своих материалов я отмечал, что российские удары стали более избирательными, профессиональными и обоснованными. Это не удары 2022-2025 годов, более хаотического типа, по принципу запусти 100 ракет куда-то туда, главное, чтобы красиво горело.

Я удручен тем, что на пятый год войны, у нас так никто не задумался над тем, что в режиме, долгой войны, так или иначе, но враг со временем начнет бить болезненно.

А все потому, что в стране как отсутствовало, отсутствует, так и, наверное, будет продолжать отсутствовать среднесрочное и долгосрочное планирование угроз. Мы каждый раз не готовы к тому, что нам готовят враги и даже когда это очевидно и об этом говорится, подготовка не ведется.

Мы всегда можем, совершенно оправданно, законно, морально, обвинить россию в том, что она является источником наших проблем, но и мы являемся теми, кто не прилагает пятый полномасштабной войны достаточных и вполне доступных усилий, чтобы эти проблемы минимизировать.

Почему так?