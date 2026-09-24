Комендантский час в приграничье, подготовка госпиталей и другие опасные признаки. Европа в шаге от прямого вторжения России: кому грозит главный удар

Катализация гибридных провокаций против стран ЕС и формирование условий для прямого вторжения российских оккупационных войск достигли максимально критического уровня. Налицо и целый ряд признаков, указывающих на окончательную подготовку агрессора к этому.

Видео дня

Как дальше будут развиваться события, когда наступит "час Х" и где именно – читайте в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Реальная угроза

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме заявил, что Россия может наносить гибридные удары по территории европейских стран для испытания "красных линий" – зоны прочности НАТО – по ответной реакции.

И нельзя сказать, что эти утверждения верны, ведь такое испытание проводится уже не первый месяц. Вот только основным направлением прорыва этой общеевропейской прочности является вовсе не Польша, а страны Балтии.

Европейские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что в Ленинградском военном округе в госпиталях и местных больницах формируется ресурс для размещения от 16 до 20 тысяч раненных.

Главные истории дня

Это важный момент, на который следует обратить внимание. Как и то, что в двух приграничных районах той же Ленинградской области на десять дней ввели комендантский час и запретили охоту.

В пятикилометровой зоне вдоль границы с Эстонией в темное время суток вне населенных пунктов теперь запрещено находиться и передвигаться людям и транспорту. Также ограничено пребывание людей и маломерных судов на участке реки Нарвы.

К слову, ранее (в первых числах сентября) в сети появилась информация, что Россия строит гравийные насыпи вдоль этой реки – недалеко от эстонского н.п. Васкнарва. Что может быть впоследствии использовано для обустройства понтонных переправ.

Как видим, уже есть эти и целый ряд других признаков, подтверждающих неотвратимость вторжения России в одну из европейских стран - членов НАТО. В наименее защищенную и наименее подготовленную к полномасштабной общевоинской наступательной операции противника.

В октябре 2025 в своей аналитической статье для OBOZ.UA я акцентировал внимание на том, что до точки невозврата осталось мало времени и какой стране ЕС грозит прямое вторжение российских войск, Также описал в общих чертах как могут развиваться события.

А в январе 2026 озвучил худший сценарий, в рамках которого российские оккупационные войска вторгаются в Эстонию, что может случиться уже во второй половине года.

Тогда я детально описал, как это будет происходить и как следует к этому готовиться странам, не задумывавшимся все эти годы о противостоянии против России.

И вот катализация гибридных провокаций против стран Балтии, а также формирования условий для прямого вторжения достигают максимально критического уровня и буквально электризуют пространство ЕС. А размещение лазаретов и полевых госпиталей – это фактически последний признак окончательной подготовки к вторжению.

Страны Балтии, а особенно Эстония, оказываются в максимальной зоне рисков. Не Польша. Не Финляндия. Именно те, кто по своей площади размером с две российские области, а логистика и территориальное размещение позволяет их максимально изолировать и захватить в кратчайшие сроки.

Гибридные намеки

Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году испытывала страны ЕС на прочность в вопросах проведения гибридных атак. Понимание того, что война не завершится в максимально сжатые и приемлемые для российского военно-политического руководства сроки, вынудило режим не только концентрироваться на решении украинской проблематики в более долгосрочной перспективе, но и формировать задел на будущие операции против стран НАТО.

Неприятная правда для ЕС заключается в том, что Россия, рассчитывая достигнуть молниеносной победы в Украине, планировала быстро выйти к границам со странами НАТО, поглотить параллельно Молдову, а после начать противостояние с Североатлантическим альянсом. По сути, недооценка возможностей Украины и переоценка собственного потенциала привели к тому, что планы России были отсрочены на несколько лет. Но это не означало, что Кремль отказался от своих целей.

Регулярно против стран ЕС проводились гибридные провокации, в большинстве своем связанные с нарушением воздушного пространства неизвестными дронами. Но, помимо этих провокаций, одной из наиболее дерзких из которых было вторжение в воздушное пространство Польши 19 российских дронов-приманок "Гербера", были и другие "акции".

В частности, у границ стран Балтии не единожды появлялись вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков. Которые даже не пытались остаться незамеченными, а наоборот – нарочито привлекали к себе внимание.

Но сейчас речь уже не идет о "нейтральных", безобидных провокациях, а о прямых диверсиях на предприятиях стран ЕС – особенно занятых в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, потенциально опасные дроны тактического типа обнаруживают в зонах аэропортов, что может говорить о расширении диверсионной деятельности РФ в европейских странах с переходом на уровень силовых операций.

На протяжении последних четырех с половиной лет Европа уперто игнорировала исходящие от России угрозы, не реагируя на гибридные вызовы с опережением, а зачастую по факту либо уже на их последствия. И это дало стране-агрессору время для оценки реальных возможностей самого ЕС и НАТО. Последние же полтора года и вовсе можно считать критическими как для Альянса, так и всей европейской части континента.

Гибридные риски

На сегодняшний день Россия входит в фазу активных гибридных операций с силовыми элементами, но не для всех стран они могут быть одинаковыми.

Для тех, с которыми у РФ имеется общая граница, это могут быть в ближайшее время участившиеся нарушения воздушного пространства посредством БПлА, в том числе и ударного типа. Причем дроны могут быть украинского производства, ведь у российских спецслужб в наличии не только большое количество обломков наших ударных дронов, но имеются и образцы с минимальными повреждениями, посаженные РЭБ.

Одним из сценариев провокации с ударными дронами может быть именно использование украинского типа БПлА. Причем дрон могут задействовать не только для удара по территории одной из стран ЕС. Еще один вариант – если россияне запустят его с приграничной зоны РФ, он, преодолев часть воздушного пространства соседней страны, войдет в воздушное пространство России и нанесет удар по российской же территории. Это позволит Москве обвинить определенную европейскую страну в атаке либо пособничестве атаки по РФ.

Также в приграничной зоне Россия может чаще прибегать к отправке вооруженных групп без опознавательных знаков для проникновения на сопредельную территорию и проведения там тактического уровня разведывательных действий. Совершенно не исключена и диверсионная деятельность – минирование маршрутов пограничных войск, диверсии на объектах энергообеспечения и т.д.

В странах, с которыми РФ не имеет общей границы, уже активизированы агентурные сети для проведения подрывной, диверсионной деятельности на важных в цепочках ОПК предприятиях, а также логистических узлах. Тут следует понимать, что речь идет не только об угрозах для авиации в аэропортах, но и железнодорожных развязок, а также диверсии в зонах портовой инфраструктуры.

По мере приближения дня готовности России к проведению более решительных интервенционных действий, количество диверсий будет интенсифицироваться, а российская пропаганда и официальные лица громче обычного заявлять об угрозах со стороны ЕС и НАТО. Также будут задействованы агентурные сети для выхода на уровень внутренней дестабилизации отдельно взятых стран и городов. Это особенно опасно для тех регионов и городов, где проживает значительное количество русскоговорящего населения.

Не исключено, что граничным периодом станет октябрь, к чему руководство РФ подвяжет необходимость проведения всеобщей мобилизации для защиты своих границ и территорий от "угроз", исходящих от стран Запада.

В свою очередь вышеупомянутое резервирование большого количества койко-мест в медучреждениях Ленинградского военного округа явно указывает на относительную, промежуточную готовность Москвы к проведению такой операции. В 2021 году завершающим этапом перед началом вторжения стало размещение у границы с Украиной полевых госпиталей РОВ.

В целом любая операция с вторжением на чужую территорию сигнализирует о своей готовности по мере развертывания именно полевых госпиталей и резервирования койко-мест в гражданских лечебных учреждениях.

Выводы

Судя по заявлениям европейских политиков, всерьез обеспокоенных дальнейшем развитием событий и явно получающих информацию не из прессы, а от собственных и партнерских разведывательных служб – Европа в шаге от вторжения России.

Визит главы Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа 25 августа в Москву также связывали с попыткой высокопоставленного руководителя спецслужбы отговорить Владимира Путина от тех действий, на которые российский диктатор готов пойти в ближайшее время.

Хотя, помня результат визита бывшего главы ЦРУ Уильяма Бернса осенью 2021-го с попыткой отговорить Путина не нападать на Украину, можно даже не сомневаться, что "царя" такие просьбы не сковывают, а наоборот – мотивируют.

Открытым остается только вопрос, какая именно страна станет центром удара, хотя и тут все достаточно предсказуемо. Тем не менее накануне полномасштабного вторжения следует ожидать волну провокаций по странам ЕС, организованных российской агентурой. И это будет, пожалуй, самым ярким предупреждением относительно того, что спусковой механизм был запущен.