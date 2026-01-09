Россия сократила сроки подготовки к еще одному вторжению: какой стране это грозит и как может развиваться худший сценарий

В последнее время звучит ряд прогнозов относительно того, что Россия в ближайшее время будет готова к вторжению в одну из стран ЕС/НАТО. А в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что страна-агрессор сократила сроки подготовки вторжения в Европу до 2027 года и это, что не удивительно, будут страны Балтии. Рассмотрим один из таких сценариев – насколько Россия сможет реализовать свои захватническсие амбиции.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Что предшествовало

В течение 2025 года я отмечал, что риски вторжения России в страны ЕС/НАТО можно рассматривать по нескольким сценариям – как касательно направления ударов, так и сроков их осуществления.

Самый пессимистичный, на мой взгляд, – это вторжение во второй половине 2026 года в Эстонию. И именно этот сценарий мы сегодня рассмотрим. Но для начала немного контекста.

Россия со второй половины 2025 года значительно активизировала провокации против стран Балтии, и эпицентром этой деятельности, вызывающей особую обеспокоенность, стала именно Эстония.

Так, в октябре на границе Эстонии с Россией, в районе так называемого Саатсеского сапога (Saatse saabas) были замечены вооруженные люди без опознавательных знаков. При этом "зелёные человечки" даже не скрывались и нарочито давали себя запечатлеть.

В том же месяце уже российские пограничники (с опознавательными знаками) нарушили границу Эстонии по реке Нарва недалеко от Васкнарвы. Они высадились на небольшом участке суши, пробыв там 20 минут. Важно отметить, что эта высадка была осуществлена в спорной транзитной зоне, где российские суда без разрешения властей Эстонии не могут получить доступ к озеру Пейпус (Чудское озеро).

Этот участок является спорным, поскольку Россия до сих пор юридически не закрепила тут границу и вполне может использовать как для гибридных провокаций, так и как повод для прямого вторжения.

Самое уязвимое звено

Говоря о странах ЕС/НАТО, к которым у России есть прямой доступ для осуществления вторжения, Эстония является самой уязвимой и максимально пригодной к получению быстрого результата – захвата всей территории государства.

Эстония обладает весьма скромной площадью – 43 464,00 км², что сопоставимо с двумя полуостровами Крым или в среднем с двумя стандартными украинскими областями. Население страны – 1,3 млн человек, что равно населению Харькова.

Практически вся восточная граница Эстонии – с Россией, что позволяет осуществить вторжение по двум основным направлениям, Нарвскому – на Нарву по трассе Е-20, и Вырускому – на Выру вдоль трассы Е-263, что позволит в перспективе выйти на Тарту.

Что немаловажно, на границе Эстонии с Россией отсутствуют необходимые линии обороны и фортификационные сооружения, весь комплекс необходимых заграждений, чтобы наступающие войска если и не были остановлены, то хотя бы максимально заторможены в продвижении.

Негативным моментом для Эстонии является и то, что России для вторжения в эту страну не нужно размещать большие ударные группировки в других странах, как, например, в Беларуси для вторжения в Украину или гипотетического вторжения в Польшу. Российские войска могут быть достаточно компактно размещены в Псковской области и в целом в Ленинградском военном округе (ЛВО), чтобы оперативно выдвинуться для осуществления интервенции.

То есть вторжение в Эстонию может носить непредсказуемый характер, что значительно сокращает время реакции партнеров страны по НАТО и самих эстонских вооруженных сил.

Ход вторжения

Нарвское и Выруское направления являются наиболее вероятными для вторжения и в равной степени важны для РОВ.

Нарва – город, в котором, как известно, довольно высокая концентрация русскоязычного населения, что всегда для России было "оправданием" своих агрессивных действий. Мол, это защита русскоязычных, особенно если в регионе катализируют тему "Народной республики Нарва".

Причем удар может быть, а скорее всего, так и будет, не только лобовым – в саму Нарву по трассе Е-20, но и со стороны Васкнарвы, чтобы по трассе 32 быстро отрезать город от поддержки с выходом в течение суток на узловой город Йохви.

Но главное – это трасса Е-20, которая позволит передовым силам РОВ выйти на Таллинн и полностью закрыть северное побережье страны. Это также позволит российским оккупантам активно применять свой флот в Финском заливе по эстонским городам.

Бегство от оккупантов людей в центр и на юго-запад страны создаст гуманитарный кризис – как внутренний, так и в соседней Латвии.

Первоначальный ударный кулак РОВ для Нарвского направления может составлять 20 тысяч человек в полной штатной комплектации по технике. По мере продвижения вглубь страны по Е-20 эта группировка будет пополняться и усиливаться и в случае выхода к Таллинну может достичь около 50 тысяч.

Выруское направление сконцентрирует удар через Шумилкино – Хиндса с целью выхода основных ударных сил на трассу Е-263 и по Е-77 отрезать Эстонию от Латвии по Пярну, а также через Печоры – Койдула на Карисилла и по трассам на западном направлении. Причем это направление будет наиболее ресурсозатратным для РОВ, и сосредоточение там войск для осуществления вторжения может достигать 40 тысяч человек.

Таким образом, на начальном этапе российские оккупационные войска должны иметь в распоряжении группировку суммарной численностью 100 тысяч, но в дальнейшем она может быть увеличена до 150-180 тыс. А процесс оккупации Эстонии в лучшем случае может занять 2-3 недели, без учета крупных осажденных городов типа Таллинн, Тарту и т.д., в худшем – менее недели.

И именно ко второй половине 2026 года Россия будет иметь достаточно ресурса, как людского, так и механизированного, чтобы обеспечить присутствие таких сил и средств у границ Эстонии.

Готова ли будет Эстония или НАТО встречать такую группировку эффективными, оперативными и, главное, адекватными ответными действиями? Без раздумий отвечу, с учетом всего ранее изложенного, – нет.

Выводы

Этот вариант развития событий представляет собой худший сценарий, который может иметь место уже во второй половине 2026 года. Это не означает, что так и будет, но чтобы уменьшить потери и негативные последствия от вероятного вторжения всегда стоит рассматривать худший вариант. И готовиться уже сейчас.

То, что Россия не откажется от планов вторжения в страны ЕС/НАТО уже более чем очевидно, а вопрос, где и когда – актуален как никогда. И если Старый свет Европы находится в относительной безопасности, восточные границы – в зоне риска, как никогда прежде.