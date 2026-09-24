Балистика – рядом с родильным отделением.

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Пока люди дают жизнь, некие существа запускают ракеты, чтобы ее отнять.

Этой ночью Киев снова проснулся не от рассвета.

От взрывов… За 30 минут по столице прилетело до 20 ракет. По Киеву били из Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областей ракетами различных типов, предварительно: 2 шт. – KN-23, 6 – "Искандер-М", 8 – РМ-48У, 2 – "Циркон", 4 – "Оникс-М". Под ударом оказались: Соломенский, Подольский, Святошинский, Днепровский районы.

Уже известно об одном погибшем! Есть раненые.

И есть тысячи киевлян, которые этой ночью снова сидят в коридорах, метро, подземных паркингах, обнимая детей и ожидая, когда станет тихо.

А Киев этой ночью еще и заливает ливень.

Как будто сама природа не выдержала этой боли.

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И особое осознание: баллистика совсем рядом с родильным отделением.

Там, где в этот самый момент могли рождаться дети.

Где чьи-то мамы ждали первого крика.

Где жизнь только начиналась!

А над городом летит смерть.

И самое страшное – это не отдельная ночь.

Ведь днем враг не дает Киеву передохнуть.

Шахиды. Ракетные и дронные атаки. Постоянные воздушные тревоги. Постоянное ожидание – что будет дальше.

Именно в таком режиме живет и стоит столица.

Враг продолжает выводить из строя энергетику. После атаки на Киев в некоторых районах начали пропадать свет и вода. Но сложнее всего восстановить не электричество и не водоснабжение.

Самое сложное – вернуть человеку ощущение, что он просто может проснуться утром – и не бояться за свою жизнь!

Киев держится.

Но это не значит, что Киеву не больно.

Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой войне...

Друзья, берегите себя. Обнимите сегодня своих близких и напишите тем, кто вам дорог.

Ведь мы продолжаем жить в реальности, где обычная ночь может за полчаса превратиться в борьбу за жизнь.

Гордость и честь быть в Украинском Строе. За нами правда. С нами Бог. Победа будет за нами!

Слава Украине! Слава ВСУ!