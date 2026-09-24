Снова читаю множество дискуссий об оборонных закупках.

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Что нужно закупать в большем количестве: артиллерию, боеприпасы и бронетехнику или дроны, роботизированные системы и другие технологические средства?

На мой взгляд, сама постановка вопроса "или одно, или другое" не совсем правильная.

Война всегда требует баланса.

Потребность существует здесь и сейчас. Если командующий планирует операцию, именно военное командование должно определять, какие возможности и вооружение необходимы для ее проведения. Система закупок должна быть способна быстро удовлетворить эту потребность.

Но здесь возникает еще одна проблема, которую мы хорошо видим, работая с различными технологиями и различными подразделениями.

Линия фронта очень неоднородна.

На разных её участках бригады могут использовать совершенно разное оборудование и применять разные подходы к ведению боевых действий.

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Есть подразделения, которые очень быстро внедряют новые технологии, перестраивают процессы, экспериментируют с беспилотными и роботизированными системами.

Есть те, кто по разным причинам еще не успел пройти такую модернизацию.

Соответственно, запросы, поступающие с линии фронта, могут сильно различаться.

Это нормально.

Но именно здесь на первый план выходит роль высшего военного командования.

Его задача, на мой взгляд, не просто собрать все запросы снизу и превратить их в список закупок.

Нужно видеть всю картину войны, понимать, какие модели уже доказали свою эффективность, распространять этот опыт между подразделениями и помогать тем командирам, которые еще не прошли технологическую трансформацию.

Поэтому отдельный вопрос, который мы недостаточно обсуждаем, – это подготовка командиров к технологической войне.

Можно закупить тысячи новых систем, но их эффективность будет совершенно разной в зависимости от того, как командир интегрирует их в боевую деятельность.

Нам нужно не только модернизировать вооружение.

Нужно модернизировать знания, подготовку и управленческую культуру.

Лучший опыт отдельных бригад должен быстро становиться опытом всей армии.

Ведь главный стратегический вопрос остается неизменным: какой армией мы хотим воевать завтра?

Здесь моя позиция достаточно четкая.

Мы не сможем победить большую армию советского типа, если сами останемся маленькой армией советского типа.

Нам сложно симметрично конкурировать по количеству личного состава, артиллерии, боеприпасов или бронетехники.

Поэтому мы должны делать ставку на асимметрию: беспилотные системы, роботизация, автономность, сенсоры, РЭБ, искусственный интеллект, более дешевые средства поражения, более быстрый цикл от обнаружения цели до ее поражения.

Это не означает, что завтра можно перестать закупать артиллерию, бронетехнику или боеприпасы. Они нужны до тех пор, пока этого требует характер войны.

Но структура закупок не может просто копировать структуру армии, которая была у нас вчера.

Именно в этом и заключается тот баланс, о котором сейчас так много спорят.

С одной стороны, что нужно командующему для выполнения боевой задачи сегодня. С другой – какие возможности дадут нам преимущество завтра.

Если закупать только с учетом первого, мы рискуем постоянно готовиться к вчерашней войне.

Если ориентироваться только на второе, можно не обеспечить военных тем, что им крайне необходимо сейчас. Найти этот баланс должно высшее военное командование. А система закупок уже должна быть достаточно быстрой и гибкой, чтобы его реализовать.

Именно поэтому я с оптимизмом смотрю на изменения в военном руководстве Сил обороны Украины.

Для меня важно увидеть, смогут ли эти изменения усилить технологическую модернизацию армии, обмен успешным опытом между подразделениями и скорость принятия решений.

Мы работаем с различными сферами, различными технологиями и различными подразделениями, поэтому хорошо видим, насколько разной может быть война даже на соседних участках фронта.

Именно поэтому Украине нужен не один универсальный ответ на вопрос "что закупать".

Нужна система, способная постоянно учиться, определять, что реально работает, масштабировать это на всю армию и одновременно готовиться к следующему изменению характера войны.

Закупки здесь уже являются следствием.

Сначала мы должны определить, как именно Украина собирается воевать и побеждать превосходящего по ресурсам противника.

Точно не пытаясь стать его меньшей копией.