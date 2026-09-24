Россия использует в своей войне граждан 47 стран, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия в своей войне против нашего государства использует граждан 47 стран. Враг вовлекает их в боевые действия с помощью обмана и уловок.

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Об этом Зеленский сообщил, выступая 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН. "Мы имеем дело не только с северокорейскими военнопленными. Мы знаем, что Россия использует в своей войне граждан 47 стран", – сказал он.

В этой войне, развязанной РФ, участвуют граждане Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана, Южной Африки и многих других стран.

"Время от времени мы получаем запросы о возвращении домой конкретных военнопленных. А благодаря видео с наших беспилотников мы также видим, как на поле боя гибнут люди, которые не являются россиянами, граждане 47 стран, оказавшиеся в России в результате обмана и различных уловок", – отметил президент.

Он обратился к представителям каждой из этих 47 стран, подчеркнув, что они знают, что Россия делает с их людьми.

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"Это ваши граждане. Заботьтесь о них и не позволяйте им оказаться на фронте", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский говорил о потерях России на войне, амбициях диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий и о том, какой может быть зима в этом году.

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