В Хмельницком российский дрон попал в многоэтажный дом. Фото и видео

24 сентября Россия нанесла удар дронами по Хмельницкому. Один из БПЛА попал в многоэтажный жилой дом, предварительно о пострадавших не сообщалось.

Видео дня

В результате российской атаки в доме выбиты окна, разбиты балконы, двор усыпан обломками, повреждены припаркованные автомобили. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Что известно

Глава Хмельницкой ОГА подчеркнул, что Хмельницкая область еще с ночи подвергалась атаке российских БПЛА. Он отметил, что действовали силы ПВО, есть сбитые дроны.

В Хмельницком российские оккупанты атаковали дроном жилой многоэтажный дом. В результате атаки в нем выбиты окна, разбиты балконы, двор дома усыпан обломками, повреждения получили также автомобили. На месте все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

"В результате атаки известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. На место выехали все необходимые службы", – написал Тюрин.

Главные истории дня

Предварительно сообщается, что пострадавших в результате атаки нет.

Момент попадания российского "Шахеда" в дом попал на видео.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Старой Гнилице в Харьковской области в результате российской атаки на ферму погибли шесть человек. Среди погибших — двое мужчин и четыре женщины. Еще 12 работников фермы пострадали.

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