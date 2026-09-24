Россия атаковала ферму в Харьковской области: шесть человек погибли, 12 получили ранения. Фото

В Старой Гнилице в Харьковской области в результате российской атаки на ферму погибли шесть человек. Среди погибших – двое мужчин и четыре женщины.

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Еще восемь работников фермы пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Число погибших возросло до шести

Число жертв атаки на ферму в Старой Гнилице сегодня утром возросло до шести человек.

Среди погибших – двое мужчин и четверо женщин.

12 работников фермы пострадали

По состоянию на утро число пострадавших увеличилось до 12. Все они являются работниками фермы.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы продолжают работать на месте обстрела в усиленном режиме.

Напомним, 24 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 сентября российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки фиксируются в Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах.

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