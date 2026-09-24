Есть места, где история особенно ярко перекликается с современностью. Олешки – именно такое место.

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В 1711 году, после разрушения московским войском Чортомлицкой Сечи, запорожские казаки с разрешения хана Девлета II Герая и по просьбе кошевого атамана Кости Гордиенко основали Олешковскую Сечь на землях Крымского ханства. Сечь просуществовала до 1728 года.

Сам факт её существования на землях Крымского ханства напоминает о глубоких и разнообразных связях украинцев и крымских татар, ведь в нашей истории были не только конфликты, но и союзы, взаимная поддержка, соседство и совместное сопротивление имперским посягательствам.

Прошло более трех веков. История вновь трагически перекликается с современностью.

Сегодня оккупированные россией Олешки переживают гуманитарную катастрофу. Люди фактически оказались в блокаде, лишенные надлежащего доступа к продуктам и необходимой помощи.

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Там, где когда-то украинские казаки находили приют на землях Крымского ханства, сегодня российская оккупация приносит людям страх, бесправие и страдания.

Украинцы и крымские татары хорошо знают цену российской имперской политики: уничтожение государственности, Голодомор, Сюргунлик (депортация), репрессии, оккупации и попытки переписать историю.

Поэтому Олешки напоминают нам: мы не имеем права забывать нашу общую историю.

Мы должны помнить: захвату и последующей аннексии Крыма россией в 1783 году предшествовало силовое расширение имперской власти на украинские земли и окончательное уничтожение Запорожской Сечи царскими войсками в 1775 году.

Но прежде всего сегодня следует принять все меры для спасения тысяч жителей Олешек, страдающих от голода и болезней. Для защиты же миллионов людей и недопущения порабощения нашей страны необходимо навсегда устранить именно первопричину этих разрушений – российскую агрессию, продолжающуюся уже тринадцатый год, и полностью восстановить территориальную целостность Украины, освободив Крым и все другие оккупированные россией земли.

Ведь именно в этом и заключается самый главный урок истории Олешек: свобода и достоинство завоевываются только вместе, а память об общем прошлом должна дать силы и вдохновение для развития и укрепления Украинского государства.