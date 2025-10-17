До точки невозврата осталось мало времени: какой стране ЕС грозит прямое вторжение России и как могут развиваться события

Несколько дней назад на границе Эстонии с Россией в районе так называемого Саатсеского сапога были замечены некие вооруженные люди без опознавательных знаков. Из-за этого Департамент полиции и погранохраны закрыл проезд через этот район. Появление же вооруженного отряда явно указывает на переход России от воздушных гибридных провокаций к сухопутным – и это очень тревожный звонок.

Подробнее о том, каким может быть развитие событий и какие сценарии задействует Россия, – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Когда в Польшу залетела группа дронов-приманок "Гербера", я отмечал, что это не ошибка планирования маршрута полета или эффект подавления дронов украинским РЭБ. Это – целенаправленная провокация, которая является элементом активной фазы гибридной войны России против стран ЕС.

Эта активная фаза будет охватывать не только провокации в воздушном пространстве, но и сухопутные, и морские. И со дня вторжения в воздушное пространство Польши группы российских дронов мы уже наблюдали многочисленные инциденты в разных странах ЕС – всех вышеперечисленных типов.

Проблема в другом: а что следует за этими типами провокаций? Что следует за активной фазой гибридной войны? А за ней зачастую следует фаза прямого вторжения. Вопрос только в том, какая из стран Европы может оказаться под ударом.

Уязвимость Европы

Появление "зеленых человечков" возле границ с Эстонией может указывать на то, что Россия не просто испытывает границы дозволенного по отношению к одной из стран ЕС и члена НАТО, но и то, что гибридные провокации и угрозы могут лишь усилиться в ближайшее время. Особенно обращает на себя внимание, что военные без опознавательных знаков не особо и скрывались, а вышли на просматриваемую площадку и буквально позировали для видеосъемки.

Фактически это была показательная акция. Но что за ней может последовать? Мне не однократно задавали вопрос: если в Украине российские войска не могут (как я неоднократно утверждал) проводить масштабные общевойсковые наступательные операции из-за истощения потенциала РОВ, то как они их проведут против стран НАТО?

И тут ответом на это станет тоже вопрос: а какая из стран Альянса сегодня готова к отражению угроз со стороны России на уровне прямого вторжения?

Дело в том, что в Украине на протяжении полномасштабного вторжения сформировалась уникальная позиционная форма войны, в рамках которой возникло такое понятие как kill-zone – зона, в которой уничтожается все, что движется в направлении позиций противника. Кill-zone может быть глубиной 5, 10, 15 и даже 20 км, и чтобы их преодолеть, противник вынужден терять огромное количество личного состава.

Именно kill-zone вынудили РОВ в Украине перейти к боевым действиям с применением исключительно пехотной компоненты, а также легких транспортных средств (ЛТС) типа "Жигули", "Нивы", УАЗов, мотоциклов и электросамокатов. Это позволило российским оккупационным войскам экономить дефицитную технику, например, основные боевые танки и боевые бронированные машины. И не просто экономить, но и накапливать ее за счет снижения потерь в зоне боевых действий в Украине.

А теперь самое главное. В Украине накопленный потенциал бронетехники РОВ точно не применят в настолько массовом количестве, как в 2022, 2023 и даже 2024 годах. Российское командование выстроило в период 2024-2025 гг. свою стратегию в Украине в формате "мясных штурмов", или, иными словами, заменив людским ресурсом дефицитную технику. Но...

Но в Европе как раз может сработать (и будет работать) классическая тактика танкового "кулака", механизированной колонны, артиллерийского огневого вала, ударов КАБами и ракетных ударов, налетов дронов-камикадзе и террора посредством FPV-дронов. К этому Европа не готова от слова совсем.

Ни в одной европейской стране нет таких линий обороны, как в Украине.

Ни в одной европейской стране нет таких рубежей, как в Украине.

Ни в одной европейской стране нет таких фортификаций, как в Украине.

Ни в одной европейской стране нет такой kill-zone, как в Украине.

Ни у одной европейской страны нет такого боевого опыта, как в Украине.

А теперь представим вторжение России в самую уязвимую из всех стран в Европе – в Эстонию.

Поле битвы – Эстония?

Увы, но Эстония – наиболее уязвимая страна в ЕС, которая с намного большей вероятностью может оказаться под ударом России, нежели любая другая. Это обусловлено площадью страны, ее географическим расположением, а также логистикой.

Немаловажным фактором является и пропагандистский подтекст, который РФ будет использовать для оправдания такого вторжения. И именно с этого мы начнем.

Нарва – уязвимое место Эстонии, на границе с Россией. Город, в котором довольно высокая концентрация русскоязычного населения, что может стать "оправданием" для вторжения – гибридного либо явного.

При гибридном сценарии – местная самооборона решит защитить себя от "русофобской политики" Таллинна и объявит некую "Народную Республику Нарва". Роль силового элемента, как и в Украине в 2014 году, будут выполнять подразделения "зеленых человечков" без опознавательных знаков.

В случае явного вторжения нарратив будет тот же – борьба с русофобией, защита русскоговорящего населения, но применяться будут регулярные войска РФ.

Важно вспомнить недавнее интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая фактически повторила риторику Путина о том, что его вынудили напасть на Украину страны НАТО, обвиняя в несговорчивости Польшу и страны Балтии. По сути, это была не только попытка легитимизации российских нарративов через марионеточную фрау, но и оправдание возможных будущих актов агрессии России. Вечно встревоженная и озабоченная Меркель продолжает подыгрывать путинскому режиму даже на пенсии.

В случае сценария вторжения в Эстонию России достаточно будет задействовать ударную группировку до 100 тысяч личного состава и классические удары танковыми "кулаками", механизированные колонны и все вышеупомянутые методы проведения классической общевойсковой наступательной операции.

Причем удар может быть как лобовым – в саму Нарву, так и со стороны Васкнарвы, чтобы по трассе 32 быстро отрезать город от поддержки, с выходом в течение суток на узловой город Йохви.

Но если рассматривать возможную задумку российского Генштаба касательно Эстонии масштабнее, то одной лишь Нарвой никто не будет ограничиваться, хотя она может стать ключевым элементом для отвлечения внимания.

В то время как РОВ будут в течение 48-72 часов проводить операцию по отрезанию Нарвы (а туда направят основные эстонские силы для нейтрализации угрозы), удар может быть нанесен через Шумилкино – Хиндса, с целью выхода основных ударных сил на трассу Е263 и по Е77 отрезать Эстонию от Латвии по Пярну.

А теперь о том, что может быть самым главным и коварным в подобном плане.

Первые страны, которые отзовутся помочь Эстонии – это Литва, Латвия и Польша. Именно их силы и средства куда раньше принимаемых решений НАТО, согласно пункту 5, будут отправлены на помощь соседу и встретят сопротивление по рубежу от восточной границы до западного побережья, где менее чем за неделю может сформироваться буферная зона РОВ. Но главное не это, а то, что при сосредоточении немалых сил и средств на границе с Эстонией этих трех стран РОВ смогут начать операцию по прорубанию Сувалкского коридора в Калининградскую область, фактически изолируя коалиционную группировку на территории Литвы и Латвии.

И если кто-то скажет, что такой сценарий маловероятен, я отмечу, что это не так и Россия уже готовится к подобной операции. У нее сейчас не только проходит процесс накопления техники, но и была введена круглогодичная обязательная мобилизация, которая в течение 2026 года позволит призвать как минимум 500 тысяч срочников. Контрактников в 2026 году будет призвано как минимум 350 тысяч. Суммарно пополнение РОВ в следующем году может составить как минимум 850 тысяч.

Исходя из этого, имея "лишние" 100 или 200 тысяч людского ресурса, тысячи ОБТ и ББМ, артиллерию и прочую компоненту... Что российское командование будет с ними делать, если в Украине полноценно применить не получится? Ответ на ум приходит сам собой.

Выводы

Появление "зеленых человечков" возле границ с Эстонией меня действительно насторожило. Это один из этапов, который знаменует дальнейшие действия России против не столько Украины, сколько Европы, которая старалась абстрагироваться от войны в нашей стране так, словно ее это не коснется. Не стоит недооценивать Кремль и его хищническую жажду захватывать и доминировать. Реваншизм и война – это все то, что питает как нынешний режим в Москве, так и последующие.

К сожалению, сценарий военного вторжения в одну из стран ЕС российских войск сейчас куда реалистичнее, нежели в любой другой современный исторический период, и проблема в том, что ни одна европейская страна не готова отражать агрессию РФ такой, какой она может быть.

Отсутствие этих возможностей у стран НАТО и осознание своего превосходства (пускай, в ряде моментов и ситуативного) мотивирует Кремль ускорить деструктивный процесс. Поэтому я не исключаю, что точкой невозврата для войны в одной из стран ЕС может стать именно 2026 год. И Эстония как наиболее уязвимая страна в зоне наибольших рисков.