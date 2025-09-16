Польша не использовала опыт Украины в отражении налетов дронов: какие ошибки были допущены и что нужно учесть граничащим с Россией странам

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглось 19 российских дронов-приманок типа "Гербера". Этот инцидент привлек к себе международное внимание. Многие эксперты и аналитики говорили о том, что этот налет является вызовом России странам НАТО, плевком в лицо ЕС и броском перчатки Белому дому. Помимо этого, он также представляет собой важный аспект проверки не только границ дозволенного Кремлем, но и проведение разведки в воздушном пространстве члена Североатлантического альянса.

Но мало кто сделал выводы из того, что Польша, одна из наиболее милитаризированных стран НАТО в Европе, обладающая одним из сильнейших военных потенциалов, смогла перехватить лишь четыре российских дрона из... 19! И это при том, что задействовала настолько высокотехнологические средства, как истребители пятого поколения F-35, ракеты AIM-120C7 AMRAAM (и не только). И, важный момент, при технической поддержке соседних стран в вопросах подсветки РЛС и РЭР, о которых Украине, сбивающей каждую ночь десятки, а порою и сотни целей, можно только мечтать.

В ночь на 10 сентября по траектории полета, которой в воздушное пространство Польши зашло 19 дронов-приманок, следовали десятки целей. Большая часть из них была перехвачена украинскими средствами ПВО в воздушном пространстве нашей страны. Фактически провокация против Польши должна была стать более масштабной, но именно Украина предотвратила полное фиаско польской системы противовоздушной обороны. Но это уже, как говорится, лирика.

Как так получилось, что страна с одним из наибольших военных бюджетов среди европейских стран НАТО, которая годами насыщала свои войска высокотехнологичными средствами, оказалась не готова к настолько дерзкой атаке с воздуха? И главное – какие выводы из этого следует извлечь всем странам, которые граничат с Россией и которые могут оказаться в зоне риска ее гибридной либо явной агрессии?

Украинский опыт, который остался без внимания

Самое удивительное в инциденте с Польшей было то, что это ближайшая к Украине страна, которая после полномасштабного вторжения российских оккупантов одной из первых стала не только помогать украинской армии вооружением и техникой, но и имела возможность как никто другой изучать опыт противодействия России, что называется из первых рук. И, стоит отметить, так и происходило.

Опыт Украины в войне против России неоднократно цитировался польскими аналитиками и экспертами, на телевидении постоянно обговаривались нетривиальные решения, к которым прибегает украинская армия, чтобы противостоять российским захватчикам. И в рамках учений, как внутренних, польских, так и всеобщих – НАТО, пытались повторять приемы Сил обороны Украины.

Но несмотря на все это, когда в воздушное пространство Польши вторглись пенопластовые "Герберы" стоимостью в среднем от $7 тыс. до $10 тыс., Польша потратила миллионы долларов на перехват 25% дронов. То есть годы опыта Украины в вопросах борьбы с главным инструментом террора России – дронами-камикадзе Shahed-136 – оказались учтены польской стороной только на бумаге и на словах, но не на деле.

Прежде всего следует отметить, что при наличии таких доступных средств для перехвата "Гербер", как ЗСУ Poprad, ЗСУ-23-4MP Biała и других систем малого радиуса действия, а также ударных и многофункциональных вертолетов Ми-24Д, Ми-2УПР, PZL W-3 Sokół и прочих применялись куда более дорогие средства. И это при том, что вместо поднятия в воздух F-16 и F-35 против российских дронов также могли быть применены легкомоторные PZL-130 Orlik, если, конечно же, они были бы к этому подготовлены соответствующим образом. Но, видимо, не были.

По сути, в ночь на 10 сентября в Польше полностью был провален эшелон малого радиуса действия как сухопутных, так легких воздушных средств перехвата вражеских целей. Вместо дешевых и доступных средств применялись непомерно дорогие, оказавшиеся в результате малоэффективными.

Например, в Украине реактивная авиация типа F-16 поднимается в воздух тогда, когда Shahed-136 невозможно перехватить другими средствами из-за полета в зонах недосягаемости. Применяются ракеты не AIM-120А/В, даже не модификации "С", поскольку такие не были переданы Воздушным силам ВСУ, а AIM-9 – в том случае, когда у роторной 20-мм автоматической пушки M61 Vulcan заканчивается боекомплект.

Значительная часть российских дронов сбивается посредством мобильных огневых групп, применения зенитных дронов-перехватчиков, зенитных систем, в том числе Gepard, а также благодаря воздействию РЭБ. Только в случае прорыва этих эшелонов или применения высот, недоступных для эффективного применения всех озвученных выше средств, вступает в действие перехват посредством ЗРК и авиации.

Но, похоже, Польша не уделила внимание многолетнему опыту Украины на должном уровне и в распоряжении ее как сухопутных, так и воздушных сил, отсутствует такое понятие, как мобильная огневая группа. Хотя практически все российские дроны заходили в воздушное пространство Польши на высоте около 2000 метров, что доступно для работы ЗУ-23-2, ЗСУ-23-4, а также всем типам ПЗРК, стоящим на вооружении польской армии. Например – Piorun, отлично себя зарекомендовавший в сбивании воздушных целей в Украине.

Для стран, которые могут оказаться под угрозой массированных либо даже гибридных налетов со стороны России, уже давно следовало бы организовывать у себя мобильные огневые группы, которые в обязательном порядке должны иметь на вооружении стрелковые средства крупнокалиберного пулеметного типа. Например, те же ДШК или Browning M2, либо зенитные установки типа ЗУ-23-2 или вариации Oerlikon и, конечно же, в обязательном порядке комплект ПЗРК.

Причем не стоит фиксироваться только на сухопутной компоненте, а уделять внимание и легким воздушным средствам – вертолетам и легкомоторной авиации. В условиях, когда дрон летит над пересеченной или труднодоступной местностью (лес, болота, реки, озера, горы), такие средства смогут выполнить боевую задачу, недоступную для сухопутных мобильных огневых групп.

Не стоит забывать и о важности РЭБ, особенно сформированных по принципу "квадратов", зон, максимально способствующих подавлению таких целей, как Shahed-136 и особенно дронов-приманок "Гербера"/"Пародия".

К сожалению, применение этих средств, доступных для Польши, в ночь на 10 сентября мы так и не увидели. Было паническое и малоэффективное применение совершенно неуместных в ряде случаев инструментариев, из чего соответствующие выводы сделал главный инициатор этой провокации – Россия.

Какие страны могут оказаться в зоне риска

Российские дроны неоднократно проникали в воздушное пространство других стран, но до польского инцидента об этом не так часто и не так громко заявлялось. Между тем ряд стран ощутили на себе присутствие незваных воздушных "гостей".

Помимо Польши, российские БПЛА регулярно залетали в Румынию – причем не только дроны-приманки типа "Гербера"/"Пародия", но и боевые, ударные Shahed-136. Некоторые из них даже наносили удары по территории сопредельной с Украиной страны, благо, не по заселенной местности. Это было связано с тем, что Россия неоднократно использовала воздушное пространство Румынии, чтобы направлять свои дроны на дунайскую портовую инфраструктуру Одесской области.

Российские дроны залетали в Молдову, причем регулярно, а также в страны Балтии – в частности, в Литву и Латвию. Но самым необычным случаем стало то, что российский дрон-камикадзе Shahed-136 в марте этого года залетел в Казахстан... Был ли это сбой в навигации дрона-камикадзе или таким образом северный "сосед" решил испытать казахскую ПВО на реакцию – сложно сказать, но факт остается фактом.

В целом для России дроны, что боевые, что приманки, представляют не только дешевое средство террора, но и гибридный инструментарий, позволяющий осуществлять как политические провокации – проверку дозволенного, так и разведывательную деятельность в сопредельных странах.

В связи с этим крайне рациональным и уместным было бы извлечение всеми соседствующими с Россией странами максимальной пользы из опыта противодействия Украины российским угрозам и, пока не поздно, интеграции и реализации их у себя. Ведь произошедшее в Польше – это как раз негативный пример, когда, имея все доступные возможности по созданию такой дешевой и действенной системы противодействия, не сделано было ровным счетом ничего.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".